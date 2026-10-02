La mexicana Renata Zarazúa cae en 62 minutos ante Aryna Sabalenka

Renata Zarazúa terminó este viernes su participación en el WTA 1000 de Pekín, después de caer por 6-1 y 6-3 frente a Aryna Sabalenka, número dos del mundo y una de las principales favoritas al título.

La mexicana, ubicada en el puesto 94 del ranking, llegaba al encuentro después de conseguir una victoria importante en su debut ante la húngara Anna Bondar, número 64, a quien derrotó 7-6 (4) y 6-3. Zarazúa convirtió cinco oportunidades de quiebre en ese partido para avanzar a la segunda ronda de uno de los torneos más importantes de la gira asiática.

Ante Sabalenka, sin embargo, la diferencia fue evidente desde el comienzo. La bielorrusa necesitó apenas 62 minutos para completar el triunfo y terminó con 36 tiros ganadores, dos más que todos los puntos conquistados por Zarazúa durante el encuentro.

Sabalenka quebró dos veces el servicio de la mexicana para llevarse el primer set 6-1 en 31 minutos. Zarazúa logró mantenerse más cerca durante el segundo parcial, pero nunca encontró una oportunidad de rompimiento: su rival ganó 32 de los 39 puntos disputados con su saque, incluidos 22 de 25 con el primero, y conectó 11 aces.

“Traté de ser agresiva con mi saque y también con el resto. Estoy muy feliz con el juego que hice hoy”, explicó Sabalenka, quien disputaba su primer partido desde la final del US Open.

Para Zarazúa fue apenas el segundo enfrentamiento de su carrera contra la bielorrusa. El anterior también terminó en victoria para Sabalenka, por 6-4 y 6-0, en Brisbane a finales de 2024.

Zarazúa se mantiene dentro del circuito WTA

La derrota en Pekín no cambia el lugar que la mexicana ha conseguido durante las últimas temporadas. A sus recién cumplidos 29 años, Zarazúa ocupa actualmente el número 94 del mundo y llegó a ser 51 del ranking, la mejor posición de su carrera. En 2026 suma 27 victorias y ha disputado nuevamente los cuatro torneos de Grand Slam.

Uno de sus mejores resultados de la temporada llegó en el WTA 250 de Memphis, donde alcanzó las semifinales después de vencer 6-4 y 6-0 a Anastasia Zakharova en cuartos. Su recorrido terminó ante la checa Darja Vidmanova, quien la derrotó 6-3 y 6-3.

Zarazúa cuenta además con tres títulos de categoría WTA 125, Montevideo 2023, Charleston 2024 y Austin 2025, y en la temporada pasada consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar a Madison Keys, entonces número seis del mundo, en el US Open, su primera victoria frente a una Top 10.

Sabalenka, por su parte, reapareció después de varias semanas sin competir tras perder la final del US Open, resultado que también le costó el número uno del ranking. En la tercera ronda de Pekín enfrentará a la checa Nikola Bartunkova, sembrada 26 del torneo.