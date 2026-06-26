La oportunidad de su vida: Manuel 'Loco' Torres pelea la estelar de la UFC en Bakú este sábado
La UFC regresa este sábado 27 de junio al National Gymnastics Arena de Bakú, Azerbaiyán, para un Fight Night encabezado por un mexicano. Manuel "El Loco" Torres, peso ligero de Culiacán, protagoniza el evento estelar ante el local Rafael Fiziev en la pelea más importante de su carrera hasta ahora. El cartel principal arranca a las 10:00 AM hora de México y se transmite por Paramount+.
Torres llega como el peleador número 15 del ranking de peso ligero, una división considerada la más profunda de toda la UFC. Es el primer mexicano en colarse en el top 15 de las 155 libras, un logro del que se siente especialmente orgulloso.
"Soy el primer mexicano en meterse en el ranking de peso ligero, en estar en el top 15", dijo el de Culiacán antes de la pelea. Con un récord profesional de 17-3 y marca de 5-1 dentro de la UFC, Torres tiene una característica que lo distingue: nunca ha pasado del primer round en el octágono. Sus cinco victorias en la empresa terminaron antes de los cinco minutos, y todas le valieron el bono a la Actuación de la Noche.
Su rival será un hueso duro. Rafael "Ataman" Fiziev, número 11 del ranking, pelea por primera vez como estelar en su propia tierra, en un regreso cargado de emoción. La familia de Fiziev fue expulsada del país en la época soviética y enviada a Asia Central sin nada, así que para él pelear en casa significa cerrar un círculo histórico.
"Volví a casa para pelear frente a mi gente, en mi tierra, en el evento estelar. Para mí, para mi historia, eso es increíble", declaró el azerbaiyano. Sin embargo, Fiziev llega en un mal momento: perdió cuatro de sus últimas cinco peleas desde 2023, aunque dos de esas derrotas fueron por decisión ante el actual campeón Justin Gaethje.
El estilo de la pelea promete fuegos artificiales. Los dos son golpeadores de primer nivel y ninguno suele buscar la lucha. Fiziev, especialista en Muay Thai, restó importancia al arsenal de Torres y aseguró que ya lo tiene estudiado.
"Su tamaño es su ventaja, pero toda mi vida he peleado contra tipos grandes como él", dijo el local. Torres, por su parte, va por la victoria que lo metería de lleno en la pelea por el título. Una derrota ante Fiziev en casa lo mantendría en el ranking, pero un triunfo de Torres sería el resultado más grande de su carrera y lo confirmaría como una amenaza real en la división.
El cartel estelar también trae una coestelar muy esperada. El invicto Shara "Bullet" Magomedov regresa al octágono tras once meses de ausencia para enfrentar al veterano brasileño Michel Pereira en peso medio. Los dos son conocidos por su pegada espectacular y sus finalizaciones espectaculares, por lo que muchos consideran que esa pelea es incluso más atractiva que el evento estelar. Ambos siguen con aspiraciones de meterse al top 10 de su división.
El evento marca la segunda visita de la UFC a Azerbaiyán y forma parte de un acuerdo para llevar funciones anuales a Bakú hasta 2028. Para el aficionado mexicano, sin embargo, la cita tiene un solo protagonista: Manuel Torres, el peleador de Culiacán que tiene la oportunidad de su vida este sábado por la mañana, con la posibilidad de acercarse como nunca antes un mexicano lo ha conseguido a una pelea por el título de peso ligero.