La portera Valentina Murrieta guia a México a las semifinales del Mundial Sub-17 femenil
El sueño de México sigue vivo, gracias a la portera Valentina Murrieta. El Tri llegó al partido ante Italiana, sin ser favorito, pero eso no fue importante para conseguir el triunfo 5-4 en la tanda de los penaltis sobre el invicto Italia, luego de un empate sin goles en el tiempo regular.
Murrieta fue la heroína mexicana, al detener tres penaltis, dos de ellos en los primeros dos tiempos, en los que las tricolores fueron superiores, pero no contaron con la puntería afinada para irse con el triunfo antes de llegar a la definición desde los 11 pasos.
Es la primera vez que una portera mexicana liga cuatro partidos sin recibir gol, otro logro de México, que enfrentará en las semifinales a los Países Bajos, campeón de Europa.
México fue más peligroso en el primer tiempo, pero no contó con la puntería para vencer a Matilde Robbioni, portera italiana, que sacó disparos a puerta de Joselyn Solís Díaz, al minuto 36, de Giulia Galli, al 41, y de Dafne Sánchez, al 45+4.
Pero la verdadera heroína de las mexicana fue la guardameta Valentina Murrieta, clave en los tres partidos anteriores, al mantener su arco en cero, incluido el de octavos de final ante Paraguay.
Murrieta atajó dos penaltis. Primero, al 21, se tiró a su costado izquierdo para echar a afuera el tiro de castigo cobrado por Rachele Giudici y al 41, volvió a parar un penalti, ahora de la goleadora Giulia Galli, quien remató al centro, en donde se encontró con los pies de la arquera.
Valentina, arquera del América, volvió a ser factor, igual ante Galli, la máxima goleadora de Italia, a la que le rechazó disparos al 53 y 55.
El buen momento de la arquera no pudo ser coronado por las atacantes tricolores, que dejaron ir oportunidades al 56, con un impacto de Ava Stack apenas desviado, y de Fernanda Monroy, al 66, que se fue por encima del travesaño.
Los últimos minutos del tiempo regular transcurrieron con ambos cuadros enfrascados en un duelo en el medio campo, con pocos espacios y casi ninguna jugada en las áreas.
En los penaltis, Murrieta volvió a hacerse grande. Con la serie igualada 2-2, la arquera le detuvo a Giudici, su segundo de la noche, para poner en ventaja a su equipo, por el que marcaron las cinco tiradoras: Citlalli Reyes, Berenice Ibarra, Mía Villalpando, Valeria Alvarado y Leila Ávila.
“Mucho orgullo, felicidad de que le di ese pase al equipo. Gracias a todas que estamos en semifinales. Ahora la meta es seguir hasta la final”, dijo Murrieta, al terminar el encuentro.
Ahora, México se citará en las semifinales a los Países Bajos, a los que venció por 1-0 en la fase de grupos. La otra semifinalx será entre Brasil y Corea del Norte.