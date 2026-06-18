La relación agridulce entre México y el coreano Heung-min Son
A pesar de no continuar más en el futbol de élite, la figura de Heung-min Son dentro de la selección de Corea del Sur sigue siendo destacada. De cara al encuentro de la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 ante México, hay que recordar la relación que existe entre el combinado azteca y el delantero del LAFC, quien ha estado involucrado con el país norteamericano más de lo pensado.
En cuanto a enfrentamientos directos, Son se ha medido ante el combinado mexicano en tres ocasiones, dentro de un partido oficial y dos amistosos. Uno de los juegos de preparación en los que chocaron se llevó a cabo el 14 de noviembre del 2020, en donde México derrotó 3 por 2 a Corea, en el cual el atacante asiático se hizo presente en el marcador con una asistencia al minuto 20.
El segundo encuentro amistoso se celebró el 9 de septiembre del 2025, donde Heung-min comenzó en el banquillo, pero apenas entrar al juego se volvió a hacer presente, esta vez con una anotación a los 65 minutos para un partido que terminó empatado 2 por 2.
El único enfrentamiento oficial entre Heung-min Son y la selección mexicana se dio hace ocho años, en el mundial de Rusia 2018, cuando México consiguió la victoria sobre los surcoreanos con un 2 a 1, pero donde también marcaría “Sonny” en el último instante del cotejo. A los 93 minutos, el entonces delantero del Tottenham disparó un zurdazo de fuera del área para vencer a Guillermo Ochoa y convertir lo que sería su primer gol ante los aztecas.
DE VILLANO A HÉROE EN UN SOLO PARTIDO
Fue en esa misma Copa del Mundo cuando inició una relación especial entre el Tricolor y Son, pues una de sus anotaciones ante Alemania ayudó a que la selección mexicana avanzara a Octavos. En el último encuentro de la primera fase, Corea del Sur vencía a los europeos con un 2 por 0, en donde el asiático marcaría el segundo tanto del juego.
La derrota que sufrió la selección mexicana ante Suecia terminó pasando a segundo plano gracias a la victoria surcoreana sobre los alemanes, que le permitían a los de CONCACAF avanzar a los octavos de final como segundos de su sector.
Han pasado ocho años de ese momento y el buen recuerdo de Son continúa vigente, algo que el propio jugador ha notado y dejado saber durante su estancia en Guadalajara para el mundial de Estado Unidos, México y Canadá 2026.
“Como juego en Los Ángeles, allí hay muchísimos mexicanos. Aprendí mucho de ellos, de su amor por el futbol y la pasión que tienen”, señaló en conferencia de prensa, además de agradecer por el apoyo que se le brinda y las muestras de cariño que se le dan, como la del apodo que se le ha puesto de “Sonaldo”, en relación a su estilo de juego similar a Cristiano Ronaldo. “Agradezco que me apoyen y me den cariño. La verdad es que todavía me da un poco de vergüenza escuchar un apodo como ese”, añadió.
LOS OTROS ENRFENTRAMIENTOS ENTRE SON Y MÉXICO
El destino ha puesto a Son constantemente en una relación con México, pues a nivel de clubes también ha tenido un par de enfrentamientos desde que llegó al LAFC. Gracias a la CONCACAF Champions League, el asiático se ha podido medir a equipos como Cruz Azul y Toluca, visitando Puebla y el Estado de México para sus respectivos choques.
La cultura mexicana ya es cercana para el delantero, al que se le ha visto incluso visitando un puesto de tacos (en donde los meseros aseguran que comió tres de pastor y uno de arrachera) antes de que tenga que dejar Guadalajara para mudarse a Monterrey a disputar el que será el último partido de la fase de grupos ante Sudáfrica, en el que el camino a la siguiente etapa del torneo ya estará dibujado tras el encuentro vital que tendrán asiáticos y aztecas este jueves 18 de junio.