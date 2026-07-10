La relación entre Mbappé y Klopp que nació de un fichaje frustrado
Después de la exhibición que mostró Francia en los cuartos de final se pudo ver a Jürgen Klopp en el campo de juego felicitando a Kylian Mbappé por el pase a semifinales y por su participación individual durante la Copa del Mundo. Tras el abrazo entre técnico y entrenador, el alemán recordó la ocasión que el Liverpool intentó fichar al astro francés.
Sobre el terreno de juego tanto Jürgen como Kylian señalaban a la madre del futbolista que se encontraba en las gradas, recordando aquel intento del alemán de fichar al delantero para el Liverpool en el 2017, en uno de los esfuerzos más grandes que ha mostrado un club para hacerse con los servicios de quien terminaría siendo una estrella mundial.
"El Liverpool realmente echó el resto. El fichaje no realizado más caro en los que invertimos. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia de Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así”, comentó el alemán al medio MagentaTV.
En ese entonces Mbappé formaba parte del Mónaco y muchos equipos comenzaban a ver el talento que el atacante tenía, por lo que se creó una guerra de ofertas entre clubes como el Liverpool, Manchester United y PSG, aunque al final el francés se decantaría por el cuadro parisino.
“Era un avión muy grande. Fuimos realmente a lo grande. Luego volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos buena comida… no pudimos ser vistos, así que volamos en círculo. Fue fantástico. Volamos, comimos, pasamos un buen rato… luego él se fue a París”, añadió entre risas.
En 2022 Mbappé reveló que en efecto había sostenido conversaciones con el Liverpool antes de su llegada al PSG, aunque se sinceró diciendo que en su mente siempre estuvo jugar únicamente para el equipo parisino y para el Real Madrid, que posteriormente se convertiría en su club.
“Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre; a mi madre le encanta el Liverpool. Es un buen club y nos reunimos con ellos hace cinco años. Me reuní con ellos cuando estaba en el Mónaco. Es un gran club. Por supuesto, al final la decisión estaba entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain", contó Kylian en una entrevista con The Telegraph.
Tras el fallido fichaje, el Liverpool se decantó por otra estrella para el club, Mohammed Salah, que terminaría siendo pieza clave durante la estancia del alemán en el cuadró inglés.
Después de su paso por los reds, Klopp dejó los banquillos para convertirse en director global de futbol de Red Bull, pero su interés por dirigir ha regresado y se encuentra en pláticas para tomar las riendas de la selección alemana, por lo que el sueño de dirigir alguna vez a Mbappé se ve cada vez más lejano.
EL FUTURO DE JÜRGEN KLOPP
Tras el más reciente fracaso de la selección alemana en la Copa del Mundo, la federación ya se encuentra buscando el reemplazo de Julian Nagelsmann, a pesar de que el entrenador aún cuenta con contrato vigente.
El nombre que más suena es el de Klopp, que ya confirmó que está en pláticas para regresar a los banquillos. “Sí, puedo confirmar las conversaciones. Las cosas se movieron bastante rápido. Una vez que comienzan las conversaciones, tu mente empieza a correr. Tenemos que cambiar las cosas de manera fundamental”, confesó Klopp a MagentaTV.