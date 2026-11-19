La Vuelta a México 2027 ya tiene definido gran parte de su recorrido, pues la competencia que regresará al calendario internacional bajo el nombre de Mex Tour, tendrá cinco etapas del 19 al 23 de enero, con una ruta que comenzará en Veracruz y terminará en la Ciudad de México. Uno de sus principales desafíos será una cronoescalada de 19 kilómetros entre Cuernavaca y Tres Marías, que podría resultar decisiva para definir al campeón.

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, dio a conocer los detalles del recorrido de la carrera, que tendrá categoría UCI 2.1 y combinará etapas con finales en ascenso, circuitos y una contrarreloj individual. Puebla será uno de los principales escenarios de la competencia, que también atravesará localidades de Veracruz y Morelos.

La primera etapa se disputará el 19 de enero entre Veracruz y Córdoba, con 120 kilómetros y un final en ascenso que pondrá a prueba a los escaladores. Un día después, los ciclistas competirán en un circuito en Puebla, antes de afrontar una tercera jornada de 160 kilómetros entre Puebla y Cuernavaca, que también incluirá una subida importante. La organización todavía analiza si la meta de esta etapa estará ubicada en la cima o después de un descenso.

La cuarta jornada, programada para el 22 de enero, será uno de los momentos clave de la competencia. Los corredores disputarán una contrarreloj individual de 19 kilómetros entre Cuernavaca y Tres Marías, en la que deberán afrontar el ascenso sin la ayuda de sus compañeros de equipo. Las diferencias de tiempo podrían determinar buena parte de la clasificación general antes del último día.

El cierre llegará el 23 de enero con un circuito en la Ciudad de México, inspirado en la tradicional última etapa del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Los organizadores buscan que sea una jornada de celebración para el líder de la clasificación general, pero también una oportunidad para los velocistas que aspiren a conseguir la última victoria de etapa.

Beautiful 🇲🇽Mexico is finally getting its important UCI race, and it’s going to happen in just two months from now. Should Isaac del Toro be there? pic.twitter.com/KVfhqAZTtd — Cycling Today (@CyclingTodayEn) November 19, 2026

Además del recorrido, De la Garza explicó que las fechas fueron elegidas con la intención de atraer a equipos internacionales que también participen en el Tour Colombia. La estrategia busca aprovechar su presencia en América Latina para facilitar que disputen ambas competencias, como ocurrió anteriormente con la Vuelta a San Juan, en Argentina.

Antes del inicio de la Vuelta a México, el 17 de enero se celebrará la Clásica de la República, una carrera de un día en la Ciudad de México. Su recorrido será más exigente que el circuito de cierre del Mex Tour y podría favorecer una llegada de un grupo reducido de corredores. Ambas pruebas compartirán una parte de su trazado.

¿Podrá estar Isaac del Toro en la Vuelta a México 2027?

La posible participación de Isaac del Toro en la Vuelta a México 2027 es incierta. Joxean Fernández Matxín, director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, advirtió que la realización de la competencia no debe depender de la presencia del ciclista mexicano.

“No quiero que se utilice a Isaac del Toro en el sentido de que, si no viene, la carrera no se hace”, declaró a ESPN México en agosto pasado. Matxín explicó que primero el equipo debe decidir si la prueba encaja en su calendario y posteriormente determinar qué corredores participarían.

El directivo también señaló que competir en América Latina representa un desafío logístico para los equipos europeos, debido a los viajes y la adaptación a la altitud y al cambio de horario. Según explicó, una carrera de una semana puede implicar hasta tres semanas de preparación y recuperación.

Por ello, insistió en que la Vuelta a México debe consolidarse como una competencia importante por sí misma, sin depender de Del Toro, y pidió reconocer también la calidad de otros ciclistas mexicanos.