Las canciones oficiales del Mundial a través de los años
Parte de la emoción que rodea a una Copa del Mundo también se construye desde la música. Además de los goles, las figuras y los momentos históricos, cada edición del torneo deja una banda sonora que termina asociada a recuerdos, celebraciones y generaciones enteras de aficionados.
A lo largo de los años, los Mundiales han estado acompañados por canciones e himnos oficiales que buscan capturar el espíritu del torneo y del país anfitrión. Lo que comenzó como un complemento para las ceremonias y transmisiones terminó convirtiéndose en una parte fundamental de la identidad de cada Copa del Mundo.
Las canciones mundialistas han evolucionado de simples composiciones promocionales a fenómenos culturales con alcance global, aunque cabe aclarar que en las primeras décadas no siempre existió una canción promovida por la FIFA, pero que sí terminaron representando a cada edición en la memoria de los aficionados.
En sus primeras décadas, estos temas tenían un fuerte componente nacional y estaban enfocados en representar la cultura del país organizador. Con el paso del tiempo, sin embargo, la FIFA y la industria musical descubrieron el potencial internacional de estos lanzamientos y comenzaron a apostar por artistas de alcance mundial.
El cambio se hizo especialmente evidente a finales de los años noventa. La Copa Mundial de Francia 1998 marcó un punto de inflexión con "La Copa de la Vida", interpretada por Ricky Martin, una canción que trascendió el torneo y se convirtió en un éxito global.
A partir de entonces, la producción de los himnos oficiales quedó en manos de grandes sellos discográficos y artistas internacionales. El objetivo ya no era únicamente acompañar el torneo, sino crear canciones capaces de sonar en estadios, estaciones de radio, canales de televisión y, más recientemente, plataformas de streaming.
Con la llegada de las redes sociales y los servicios digitales, el impacto de estas canciones comenzó a medirse también por su alcance global, número de reproducciones y capacidad para conectar con nuevas audiencias.
Algunos de los casos más exitosos fueron "Waka Waka (This Time for Africa)", de Shakira, para Sudáfrica 2010, y "We Are One (Ole Ola)", interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte para Brasil 2014. Ambas canciones acumularon cientos de millones de reproducciones y ayudaron a reforzar la presencia del torneo más allá del ámbito deportivo.
La diversidad cultural también se convirtió en una característica central de los himnos mundialistas. Ritmos africanos, latinos, europeos y árabes comenzaron a convivir dentro de una misma producción, reflejando el carácter global que ha adquirido la Copa del Mundo.
Para 2026, la FIFA volvió a apostar por una combinación internacional con "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy, encargada de acompañar la edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
La lista histórica de canciones e himnos oficiales
Chile 1962: "El Rock del Mundial" – Los Ramblers
Inglaterra 1966: "World Cup Willie (Where in this World are We Going)" – Lonnie Donegan
México 1970: "Fútbol México 70" – Los Hermanos Zavala
Alemania 1974: "Futbol" – Maryla Rodowicz
Argentina 1978: "El Mundial" – Ennio Morricone
España 1982: "El Mundial" – Plácido Domingo
México 1986: "El mundo unido por un balón" – Juan Carlos Abara
Italia 1990: "Un'estate italiana" – Gianna Nannini y Edoardo Bennato
Estados Unidos 1994: "Gloryland" – Daryl Hall & Sounds of Blackness
Francia 1998: "La Copa de la Vida" – Ricky Martin
Corea/Japón 2002: "Boom!" – Anastacia
Alemania 2006: "The Time of Our Lives" – Il Divo y Toni Braxton
Sudáfrica 2010: "Waka Waka (This Time for Africa)" – Shakira
Brasil 2014: "We Are One (Ole Ola)" – Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte
Rusia 2018: "Live It Up" – Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi
Qatar 2022: "Hayya Hayya (Better Together)" – Trinidad Cardona, Davido y Aisha
México/Estados Unidos/Canadá 2026: "Dai Dai" – Shakira y Burna Boy