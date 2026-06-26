Las estrellas del Madrid brillan en el Mundial... pero no vestidas de blanco
El Real Madrid no juega este Mundial, pero aparece representado en varias selecciones. No está en la tabla, no canta un himno propio y no viste de blanco. Aun así, su presencia se siente cada vez que alguna de sus figuras destaca en algún partido.
Y eso no es un detalle menor. El Madrid llega a este torneo después de una de sus etapas más complicadas de los últimos años. El equipo terminó la temporada 2025-26 sin un título grande, por segunda temporada consecutiva, y quedó rodeado de dudas. Hubo críticas al rendimiento de varias estrellas, cuestionamientos al funcionamiento colectivo, falta de equilibrio y una sensación de desgaste alrededor del proyecto.
Por eso este Mundial también funciona como una respuesta. Varios de los futbolistas que fueron señalados durante el año demuestran ahora, lejos del Bernabéu y sin vestir de blanco, que el talento sigue ahí. La pregunta que queda en Madrid no es si hay calidad, sino cómo ordenar tantas figuras dentro de un mismo equipo.
Kylian Mbappé es el ejemplo más claro. Con Francia ya marcó dos goles contra Senegal y otros dos contra Iraq. En solo dos partidos firmó cuatro tantos, llegó a 100 encuentros con su selección y ayudó a meter a Francia a la siguiente ronda. En Madrid se le exige decidir partidos; con Francia hace exactamente eso, pero en el escenario más grande.
Vinícius Jr. también responde con Brasil. Marcó contra Marruecos, volvió a aparecer ante Haití con un gol y una asistencia, y después firmó un doblete contra Escocia. El dato resume su Mundial: cuatro goles y una asistencia en tres partidos. No juega de blanco, pero su impacto es el mismo de siempre: velocidad, desequilibrio y capacidad para cambiar un partido en una sola jugada.
Jude Bellingham también dejó su marca con Inglaterra. En el debut ante Croacia anotó en la victoria 4-2 y volvió a aparecer en un momento importante. Su número no solo importa por el gol, sino por el contexto. Inglaterra necesitaba personalidad en el arranque y Bellingham respondió como suelen hacerlo los jugadores grandes: cuando el partido pedía carácter.
Arda Güler representa otra historia. Turquía tuvo un Mundial difícil, pero él dejó una de las imágenes más importantes para su selección. Ante Estados Unidos marcó y se convirtió en el goleador turco más joven en la historia de los Mundiales, con 21 años y 120 días, superando así a Emre Belözoğlu. Para el Madrid, su torneo sirve como una señal clara de futuro: puede cargar responsabilidad, generar ilusión y aparecer aunque el contexto no sea el más cómodo.
Brahim Díaz también mostró su valor con Marruecos. En el empate contra Brasil, filtró el pase que terminó en el gol marroquí. Además, aparece entre los jugadores más creativos del torneo en los rankings de FIFA. No siempre tiene los reflectores principales en Madrid, pero con Marruecos demuestra que puede asumir un papel más importante cuando el equipo juega a partir de su talento.
Federico Valverde no necesita llenar la estadística de goles para explicar su peso. Con Uruguay, su Mundial ha tenido más que ver con el recorrido, la intensidad y la responsabilidad. FIFA destacó cómo su cambio de posición al mediocampo transformó a Uruguay contra Arabia Saudita. En una selección que vive de carácter, Valverde sigue como una pieza central.
Thibaut Courtois también levantó la mano con Bélgica. En un torneo donde su selección ha tenido problemas para despegar, su presencia en el arco sigue siendo una garantía. Para el Madrid, verlo otra vez como factor competitivo importa mucho después de temporadas marcadas por lesiones y dudas físicas.
La lectura va más allá de los goles. El Mundial deja una imagen incómoda y esperanzadora al mismo tiempo para el madridismo: varios de los futbolistas que no lograron sostener al Madrid durante el curso sí brillan con sus selecciones. Eso no borra la mala temporada, pero sí cambia la conversación. Tal vez el problema no era la falta de talento, sino el reto era ordenar tantas estrellas dentro de una misma idea.
Ahí entra José Mourinho, ya confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid. El club anunció que el portugués dirigirá al primer equipo durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, y que se incorporará el 13 de julio, cuando inicia la pretemporada.
Su misión será enorme: convertir nombres en equipo, apagar los incendios del vestuario, recuperar una identidad competitiva y lograr que tantas figuras funcionen bajo una misma estructura. Mourinho conoce el peso del Madrid, pero ahora se encuentra con un reto distinto: un vestidor lleno de estrellas que, en este Mundial, recuerdan que todavía tienen futbol, personalidad y hambre.
El Mundial le deja una advertencia y una oportunidad. La advertencia es que el Madrid no puede volver a desperdiciar una plantilla de este nivel. La oportunidad es que sus figuras demuestran, una por una, que el brillo individual sigue intacto. Ahora falta saber si Mourinho logra juntar todo eso en Madrid y convertirlo en una temporada que vuelva a sentirse blanca.