Las estrellas valen más que las ‘stars’: plantel de Liga MX, mejor cotizado que el de MLS
El Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX de este miércoles presentará dos planteles llenos de figuras, pero con el equipo del torneo mexicano mejor cotizado que la nómina de la Liga estadounidense.
Sin Lionel Messi ni Rodrigo de Paul, dos subcampeones del mundo que aun gozan de días libres tras la Copa del Mundo 2026, y cuyos valores son de 15 y 14 millones de euros, respectivamente, el equipo de la MLS que se presentará esta semana en Charlotte valiendo 22 millones de euros menos que el de Liga MX.
Mientras el equipo del torneo azteca está cotizado en 170.25 millones, aun cuando cuenta con tres jugadores menos, el de la MLS tiene un número de 148.25 y la diferencia en gran medida es la presencia de Gilberto Mora, cuyo valor aumentó a 25 millones luego del Mundial y quien es, por mucho, el jugador mejor cotizado de las dos Ligas.
Hasta este domingo por la noche, el plantel de la Liga MX estaba compuesto por 25 jugadores, ya que aun cuando habían sido anunciados 26, el americanista Brian Rodríguez no podrá participar por lesión.
El equipo de MLS tiene en cambio 29 elementos y de acuerdo a lo anunciado en días recientes, al de Liga MX todavía se le deberán añadir dos jugadores más, designados por el Comisionado del futbol mexicano, Mikel Arriola.
Detrás del mediocampista de Gilberto Mora, en cuanto a valor de los de Liga MX aparecen Armando González (15 millones), Érik Lira (14), José Paradela y Juan Brunetta (9 cada uno), además de Brian Gutiérrez (8), Bryan González (7.5) y Federico Pereira (7), un grupo que refleja el peso que hoy tienen los futbolistas jóvenes y en plenitud deportiva dentro de la Liga MX.
La MLS mantiene figuras internacionales
Aunque perdió a Messi y De Paul, el equipo estadounidense conserva nombres de primer nivel internacional.
El brasileño Evander, del FC Cincinnati es el futbolista más valioso del plantel de la MLS (16 millones de euros), seguido por el surcoreano Son Heung-min (15) y Anders Dreyer (15), Petar Musa (12), Lucas Herrington (8), Sebastian Berhalter (8), Julian Hall (8), Sam Surridge (8), Hany Mukhtar (6), entre otros como el alemán Thomas Müller (4).
Aunque el equipo de la MLS cuenta con varios jugadores bien cotizados, también hay una buena cantidad que tiene un valor que ronda los 2 o 1 millón de euros.
De cualquier modo, la plantilla confirma la evolución que ha vivido la MLS durante la última década, pues si antes dependía casi exclusivamente de estrellas veteranas para atraer atención internacional, hoy combina figuras consolidadas con jugadores jóvenes que mantienen un importante valor de mercado.
El dinero tampoco garantiza el resultado
Pero la diferencia económica no necesariamente se traduce en superioridad dentro de la cancha. Desde que el All-Star Game enfrenta a la MLS con la Liga MX bajo este formato, ambos campeonatos han alternado victorias, demostrando que el valor de mercado es apenas uno de los múltiples factores que influyen en el rendimiento deportivo.
Aun así, la edición de 2026 ofrecerá un contraste poco habitual: por primera vez en varios años, será la Liga MX la que llegue al partido con la plantilla más valiosa.
Convocatoria de la MLS:
Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City/1.8 millones de euros), Matt Freese (NYCFC/2 mde), Brian Schake (Nashville SC/1).
Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew/5 mde), Lucas Herrington (Columbus Crew/8 mde), Richie Laryea (Toronto FC/ 1 mde), Anthony Markanich (Minnesota United/3 mde), Steven Moreira (Columbus Crew/1.5 mde), Daniel Munie (San Jose Earthquakes/2.3 mde), Andy Nájar (Nashville SC/400 mil euros), Jakcson Ragen (Seattle Sounders/3 mde), Tim Ream (Charlotte FC/150 mil euros).
Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/8 mde), Pep Biel (Charlotte FC/5.5 mde), Yannick Bright (Inter Miami/2 mde), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps/4.5 mde), Evander (FC Cincinnati/16), Carles Gil (New England Revolution/1.8 mde), Zavier Gozo (Real Salt Lake/6 mde), Hany Mukhtar (Nashville SC/6 mde), Ashley Westwood (Charlotte FC/300 mil euros).
Delanteros: Thomas Müller (Vancouver Whitecaps/4 mde), Anders Dreyer (San Diego FC/15 mde), Guilherme (Houston Dynamo/2.8 mde), Julian Hall (Red Bull NY/8 mde), Son Heung-Min (LAFC/15 mde), Petar Musa (FC Dallas/12 mde), Sam Surridge (Nashville SC/8 mde), Philip Zinckemagel (Chicago Fire/4 mde).
Convocatoria de Liga MX:
Porteros: Keylor Navas (Pumas/750 mil euros), Nahuel Guzmán (Tigres/200 mil euros).
Defensas: Israel Reyes (América/6.5 mde), Jesús Gallardo (Toluca/2.8 mde), Richie Ledezma (Chivas/6 mde), Willer Ditta (Cruz Azul/5 mde), Bryan González (Chivas/7.5 mde), Nathan Silva (Pumas/4 mde), Kevin Castañeda (Chivas/6 mde).
Mediocampistas: Bruno Méndez (Toluca/4.5 mde), Federico Pereira (Toluca/7 mde), Jesús Garza (Tigres/5 mde), Carlos Rodríguez (Cruz Azul/5 mde), Erik Lira (Cruz Azul/14 mde), Fernando Gorriarán (Tigres/3.5 mde), Franco Romero (Toluca/6.5 mde), Gilberto Mora (Xolos/25 mde), José Paradela (Cruz Azul/9 mde), Nicolás Castro (Toluca/6 mde), Iker Fimbres (Monterrey/4.5 mde), Juan Brunetta (Tigres/9 mde), Santiago Sandoval (Chivas/3.5 mde).
Delanteros: Armando González (Chivas/15 mde), Brian Gutiérrez (Chivas/8 mde), Robert Morales (Pumas/5.5 mde).