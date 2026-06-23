Las historias del Día 12: Messi rompe récord y Mbappe y Haaland no se quedan atrás
Si Messi llegó a 18 goles en Mundiales, Mbappe se acercó a 16. Y si ambos destacaron en el Día 12 de la Copa del Mundo 2026, Erling Haaland no se podía quedar atrás.
Este lunes quedará en la historia como la fecha en la que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en Mundiales, al rebasar los 16 del alemán Miroslav Klose, gracias al doblete del argentino en el segundo triunfo de la Albiceleste en el torneo, esta vez por 2-0 sobre Austria.
Cinco de los cinco goles anotados por la selección sudamericana han sido marcados por Messi, quien tan solo en dos partidos suma un hat trick y un doblete.
En ello no se quedó atrás Mbappe, quien a pesar de la interrupción por casi dos horas del partido de Francia debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, volvió del aguacero para anotar también un doblete y sellar el triunfo galo de 3-0 sobre Irak, cuando el otro tanto fue de Ousmane Dembelé.
Así inició la jornada, en la cual Haaland también anotó dos para amarrar la clasificación de Noruega a los Dieciseisavos de Final, luego de vencer 3-2 a un aguerrido Senegal, que prácticamente ya se despidió del torneo, con dos derrotas en el mismo número de partidos. El día terminó con la victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania.
RD Congo, en Guadalajara con todo y Lumumba Vea
Este martes Guadalajara será sede del tercero de cuatro partidos del Mundial, durante el último día de la segunda jornada de partidos de la Fase de Grupos, antes de iniciar los maratónicos días de seis encuentros, pues entre miércoles y sábado ese será el número de partidos por día.
Una de las peculiaridades es que el juego en Guadalajara será entre República Democrática del Congo y Colombia. Con la primera de estas selecciones llega el icónico fanático del equipo africano, Lumumba Vea, quien se hizo famoso desde la última Copa Africana de Naciones, cuando pasaba los partidos ataviado llamativamente a la usanza de la época de Lumumba, el héroe nacional a quien este aficionado homenajea.
Así lo veremos en el Estadio Guadalajara, con su pose de estatua inmóvil durante los 90 minutos, en un partido en el que Colombia buscará su segundo triunfo en tierras mexicanas, luego del que logró la semana pasada en Ciudad de México contra Uzbekistán.
La jornada también tendrá el Portugal vs. Uzbekistán a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, así como el Inglaterra vs. Ghana a las 14:00, el Panamá vs. Croacia a las 17:00 y el mencionado Colombia vs. RD Congo a las 19:00 en la capital de Jalisco.
Katia Itzel debutará como silbante
Otra de las historias del Día 12 fue la designación de la mexicana Katia Itzel García para pitar su primer partido de Copa del Mundo: el Países Bajos vs. Túnez del próximo jueves.
García ya había figurado como cuarto árbitro en tres partidos de esta Fase de Grupos, pero el del próximo día 25 será su debut como silbante, para lo cual estará acompañada por otra mexicana, Sandra Ramírez, como Asistente 1, así como por un español como segundo Asistente, y un paraguayo como cuarto oficial.
García será así la tercera mujer en pitar un partido de Mundial varonil, luego de los que dirigieran Stephanie Frappart en Qatar 2022, y la estadounidense Tori Penso el jueves pasado con el Chequia vs. Sudáfrica.