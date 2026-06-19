Las lesiones más alarmantes que han ocurrido en las Copas del Mundo
En el minuto 53 del encuentro entre Canadá y Qatar se dio una de las imágenes más fuertes que la Copa del Mundo 2026 ha dado hasta el momento. Tras una entrada del qatarí Assim Madibo, el mediocampista Ismael Koné terminaría lesionado y escoltado fuera del campo en camilla.
Terminando el partido se confirmó que el futbolista canadiense sufrió una fractura de tibia y peroné que lo mantendrá fuera de las canchas por mínimo seis meses. Esta impactante lesión hace recordar otros fuertes incidentes que han ocurrido en pasadas justas mundialistas, desde otras fracturas similares hasta unas más alarmantes.
Parecidas a las de Koné fueron las que se dieron en Brasil 2014, cuando los futbolistas Anthony Vanden Borre de Bélgica y Ogenyi Onazi de Nigeria sufrieron fracturas de peroné, las cuales hicieron que abandonaran el césped en camilla y enfrentaran meses de recuperación para su regreso; en el caso del nigeriano, quien estuvo involucrado en la incidental jugada fue el francés Blaise Matuidi, que solo recibió la tarjeta amarilla.
Una de las más recordadas que se dieron en ese mundial del 2014 fue la que sufrió Neymar con Brasil en su choque de cuartos de final ante Colombia. Al minuto 88 Juan Camilo Zúñiga golpeo por detrás al astro brasileño con la rodilla dejándolo tumbado sobre el verde; posteriormente se confirmó que el delantero sufrió una fractura en la tercera vértebra lumbar, la cual le impidió disputar las semifinales del torneo ante Alemania.
LESIONES ALARMANTES QUE REQUIRERION INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Otras fracturas, aunque diferentes, fueron las que sufrieron jugadores como Tab Ramos de Estados Unidos, Luis Enrique con España o Yasse Al-Shahrani con Arabia Saudita en la más reciente Copa del Mundo de Qatar 2022.
El norteamericano Ramos sufrió una fractura de cráneo en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 después de que el jugador recibiera un codazo en el rostro por parte del brasileño Leonardo, que sería expulsado tras la acción. El futbolista de las barras y las estrellas no regresó más al torneo y tuvo que estar varias semanas en el hospital, en donde recibió la visita del sudamericano.
En ese mismo mundial durante los cuartos de final fue cuando Luis Enrique sufrió una fractura de nariz que rápidamente evidenciaba el codazo que el italiano Mauro Tassotti había conectado en el rostro del español que se llenaba de sangre; a pesar de lo alarmante del golpe, la jugada no fue sancionada con falta.
La lesión más grave que se ha tenido a la fecha, antes de la de Ismael Koné, fue la del saudí Yasser Al-Shahrani en Qatar 2022 durante su partido debut en la justa. Enfrentando a Argentina, el defensor chocó con su portero de manera accidental y tuvo que salir de cambio al fracturarse varios huesos faciales, además de un daño dental que causó lesiones interiores que necesitaron tratamiento e intervención quirúrgica.
Curiosamente, de las seis lesiones en las que un jugador del equipo contrario estuvo involucrado, solo en tres de ellas el infractor fue expulsado, con algunas ni siquiera siendo ratificadas por los cuerpos arbitrales después de los juegos.