Las mejores películas para ver previo al Mundial
Qué mejor manera de esperar la Copa del Mundo 2026 que mediante lo mejor del cine y las series, sobre todo luego de que durante las últimas semanas se incrementaron notablemente las producciones que ofrecen distintas plataformas. Así que sin más ni más, aquí te dejamos las recomendaciones de Sports Illustrated.
Jugando por amor (Playing for Keeps) [2012]
Gerard Butler es una ex estrella del futbol escocés que tras el retiro se queda en la quiebra, e intenta reconstruir la relación con su hijo entrenando a su equipo infantil. Ahí nace un conflicto que tiene que ver con celos y las atractivas madres del vecindario. (Disponible en Prime con suscripción para renta y compra en Prime Video Apple TV).
Pelé: El nacimiento de una leyenda [2016]
Un genial relato sobre el origen del "Jogo Bonito" y la magia de O Rei desde sus 17 años. (Netflix).
Evasión o victoria (Escape to Victory) [1981]
El combo más atípico de Hollywood: Sylvester Stallone, Michael Caine y el mismísimo Pelé encerrados en un campo de concentración nazi, jugando un partido a vida o muerte. (Disponible en Max y para renta en Prime Video y Apple TV).
Una chica en apuros (She's the Man) [2006]
Amanda Bynes se disfraza de su hermano para entrar al equipo masculino de futbol de su nueva escuela y demostrar que las mujeres juegan igual o mejor, con la participación de Channing Tatum. (Disponible para renta y compra en Apple TV y Prime Video).
The Keeper (Trautmann) [2018]
La increíble historia real de Bert Trautmann, un soldado y prisionero de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial, rechazado por todo un país para luego convertirse en guardameta del Manchester City. (Disponible en TUBI, renta y compra en Apple TV y Prime Video).
Lefter: Historia de una leyenda [2025]
De origen turco, es la conmovedora historia real basada en la vida de Lefter Küçükandonyadis y el equipo de futbol amateur que se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza tras enfrentar la tragedia. (Netflix).
Metegol [2013]
El director ganador del Óscar, Juan José Campanella, se mete a la cancha con una joya de la animación con jugadores de futbolito de por medio. (Disponible en Netflix ).
Gol gana (Next Goal Wins) [2023]
Un entrenador holandés viaja a Samoa con una misión imposible: levantar al peor equipo del mundo (famosos por perder 31-0 contra Australia) y meter un solo gol en las eliminatorias mundialistas. Basada en una increíble historia real. (Disponible en el catálogo de Disney+).
El juego bonito (The Beautiful Game) [2024]
Bill Nighy dirige al equipo de futbol de Inglaterra integrado por personas en situación de calle. Una producción llena de drama, corazón y segundas oportunidades mientras viajan a Roma para disputar la Copa Mundial de los Desamparados. (Disponible en Netflix).
Un equipo de locos (Kicking & Screaming) [2005]
Will Ferrell dirigiendo a niños. Tiene una adicción por el café, pierde la cabeza y se enfrenta contra su propio padre como si fuera la final de la Champions. Una joya de la comedia deportiva. (Disponible para renta y compra en Prime Video y Apple TV).
Shaolin Soccer [2001]
¿Qué pasa si juntas artes marciales y futbol? El resultado es ver chilenas voladoras de 10 metros y monjes budistas danzando en la cancha con superpoderes. Cine de culto total. (Disponible para renta y compra en Apple TV).
Quiero ser como Beckham (Bend It Like Beckham) [2002]
Una mujer de Londres enfrenta a su tradicional familia para romperla en la cancha. Mucho ritmo y cultura pop de los 2000 sobre el futbol femenil. (Disponible para renta y compra en Apple TV y Prime Video).
The Game of Their Lives (El partido de sus vidas) [2005]
Gerard Butler se convierte en el guardameta de un equipo de carteros y obreros amateurs para representar a EE.UU. en el Mundial de Brasil 1950. El problema es que deben enfrentar a Inglaterra. (Disponible para renta y compra en Prime Video y Apple TV).
¡Goool! (Goal!) [2005]
Santiago Muñez pasa de ser un jugador del barrio de Los Ángeles a la gloria de la Premier League con el Newcastle. La nostalgia hecha película. (Disponible para renta y compra en Apple TV).
¡Goool! 2: Viviendo el sueño (Goal II: Living the Dream) [2007]
Santiago Muñez es fichado por el Real Madrid, donde compartirá vestidor con Zidane, Beckham, Ronaldo y Casillas. Dinero, fama, coches y la presión de la Champions en el mismísimo Bernabéu. (Disponible para renta y compra en Apple TV).
The Damned United [2009]
La historia real de Brian Clough, un entrenador genio arrogante y sus desastrosos 44 días al frente de un club de Inglaterra. (Disponible para renta y compra en Apple TV y Prime Video).
Buscando a Eric [2009]
Un cartero triste comienza a tener visiones donde Éric Cantona se manifiesta en su cuarto como un filósofo del futbol para darle consejos de vida. (Disponible para renta y compra en Apple TV y Prime Video).
El milagro de Berna [2003]
La Copa del Mundo de 1954 en Suiza, con medio país desgastado por la guerra. Retrato de cómo un balón fue suficiente para reconstruir el orgullo y sanar a una nación. (Disponible en Youtube).
Hooligans (Green Street Hooligans) [2005]
Elijah Wood desembarca en Inglaterra y termina en el violento y peligroso mundo de los ultras del West Ham, donde hará amistad con uno de ellos. (Disponible para renta y compra en Apple TV).
Rudo y Cursi [2008]
Alfonso Cuarón produce a Diego Luna y Gael García Bernal en una sátira brillante sobre el futbol mexicano. (Disponible para renta y compra en Apple TV y Prime Video).
Diamantes negros [2013]
La cara oculta del negocio. Un thriller crudo sobre dos jóvenes africanos engañados por falsos cazatalentos con la promesa de ser las próximas estrellas en Europa. (Disponible para renta y compra en Apple TV).