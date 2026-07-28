Las tres leyendas que rompieron la barrera de las 20 medallas en los Centroamericanos
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen un siglo de historia en la edición actual del 2026 y entre todas las marcas que han dejado hay una que parece desafiar la lógica: la de los varios atletas han conseguido más de 20 medallas a lo largo de su carrera, una cifra que parece difícil de imaginar si se compara con los Juegos Olímpicos, donde incluso las mayores leyendas suelen competir en un número mucho menor de pruebas.
La explicación está en la propia naturaleza de la competencia. Deportes como el tiro deportivo y la natación artística ofrecen múltiples pruebas dentro de una misma edición, lo que incrementa las oportunidades de subir al podio. Sin embargo, esa ventaja por sí sola no explica cifras tan elevadas.
En disciplinas como el tiro deportivo, un mismo atleta puede competir en varias modalidades durante una edición, lo que multiplica las oportunidades de ganar medallas. Aun así, alcanzar o superar las 20 preseas sigue siendo una hazaña excepcional, porque obliga a repetir ese rendimiento durante cinco, seis o hasta siete Juegos consecutivos.
Por eso, más que una cuestión de cantidad de pruebas, estos récords representan una combinación poco común de talento, constancia y longevidad.
El cubano Hermes Rodríguez es uno de los máximos referentes. El tirador acumuló 22 medallas entre 1986 y 1998, de las cuales 19 fueron de oro y tres de plata, una marca que lo mantiene como el máximo ganador de preseas doradas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su dominio durante cuatro ediciones consecutivas sigue siendo uno de los grandes referentes del deporte regional.
En la rama femenil, la mexicana Nuria Diosdado escribió su nombre en la historia durante los Juegos de San Salvador 2023. Con su medalla de oro número 18, se convirtió en la mujer con más preseas doradas en la historia de la competencia, coronando una trayectoria de cinco ediciones en la que fue la principal figura de la natación artística de la región.
Otro caso excepcional es el del guatemalteco Octavio Sandoval, quien reunió 23 medallas entre oros, platas y bronces a lo largo de siete ediciones de los Juegos. Su carrera se extendió durante casi tres décadas y lo ubicó entre los atletas más laureados en la historia de la justa.
La comparación con los Juegos Olímpicos ayuda a poner estas cifras en perspectiva. Aunque existen casos extraordinarios como el de Michael Phelps, la mayoría de los atletas olímpicos solo puede competir en una o dos pruebas por edición. En los Centroamericanos, disciplinas como el tiro deportivo permiten disputar distintas modalidades —individuales, por equipos y, más recientemente, mixtas—, mientras que la natación artística también ofrece varias opciones para sumar preseas. Aun así, ninguna de esas oportunidades sirve de mucho sin una carrera capaz de sostenerse durante cinco, seis o incluso siete ciclos del certamen.
Esa es precisamente la diferencia entre ganar muchas medallas en una edición y construir un legado histórico. Mantenerse durante 20 o 30 años en la élite exige superar lesiones, cambios generacionales y la evolución técnica de cada disciplina, un reto que muy pocos deportistas consiguen.
A cien años del nacimiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los nombres de Hermes Rodríguez, Nuria Diosdado y Octavio Sandoval siguen representando algunos de los mayores referentes del deporte regional. Sus trayectorias demuestran que romper la barrera de las 20 medallas requiere mucho más que competir en varias pruebas: exige sostener un nivel de excelencia durante décadas.