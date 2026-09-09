Leo Messi cierra acuerdo para comprar al Eldense y así extenderá rivalidad con Cristiano
Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para comprar al Eldense, equipo de la Segunda División de España. Aunque la operación no está cerrada y está sujeta a la autorización del Consejo Superior de Deportes, existe un acuerdo para que la estrella del Inter Miami compre el 100 por ciento del club. Actualmente se lleva a cabo el proceso de "due diligence".
La operación enfrenta a Messi con su eterno rival Cristiano Ronaldo en el mismo escenario, luego de que el portugués adquirió en febrero un 25 por ciento del Almería, equipo de propiedad saudí que compite en la misma categoría. Ambos clubes ya se enfrentaron en la primera jornada de la temporada (el Almería ganó 3-0) y tienen programado un segundo duelo el 2 de mayo.
No es la primera incursión de Messi en el fútbol de clubes como propietario. En abril compró la UE Cornellà, equipo de quinta categoría ubicado a veinte minutos al suroeste de Barcelona, en cuya cantera se formaron el portero David Raya, el excompañero de Messi en el Barça y el Inter Miami Jordi Alba, y el actual defensa del Barcelona Gerard Martín.
El Eldense, por su parte, está ubicado en la ciudad de Elda, en la Comunidad Valenciana. Disputa su tercera temporada en Segunda División en los últimos cuatro años, tras conseguir el ascenso desde la Primera Federación la temporada pasada, la primera vez que el club jugaba en esa categoría desde 1964. El equipo arrancó la temporada sin victorias y este domingo destituyó a su entrenador, Claudio Barragán. El ayudante Josep Ferrando ocupa el cargo de forma interina.
Según fuentes cercanas a la operación que pidieron el anonimato, se espera que Messi tenga un papel activo en la dirección del club, no solo como inversor, según reportó The Athletic.
El argentino desarrolló la mayor parte de su carrera en España, donde disputó 778 partidos con el Barcelona entre 2004 y 2021, anotando 672 goles. Tras el anuncio de su retiro de la selección argentina a finales del mes pasado, regresó a la acción en la MLS con el Inter Miami, segundo en la Conferencia Este, a 10 puntos del líder Nashville SC, donde acumula 18 goles y 10 asistencias en lo que va de la temporada.