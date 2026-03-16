La primera fiesta del año runner: Tokio
Corrimos el maratón de Tokio. Bernardo Álvarez, parte de la familia de Sports Illustrated México cumplió los 42 kilómetros en 3 horas y 33 minutos y le otorgó la medalla de los Six Majors (Chicago, Nueva York, Berlín, Londres y Boston, Tokio)
Ésta fue su vivencia.
“Mi experiencia en Tokio ha sido de lo más gratificante. Conocí un país y ciudades con una disciplina y una cultura que nunca había visto. Fue un sueño personal que se convirtió en una travesía de disciplina, constancia de 12 años y de mi gran pasión: correr"
Comenzó la temporada running, arrancando con Tokio maratón: Una vez más esta ciudad, marcó el paso del mundo runner y abrió el calendario de los World Majors.
Miles de corredores tomaron las tierras asiáticas en cada pisada en una carrera donde la disciplina japonesa se mezcla con la emoción global del running. Entre el personal, música, familiares y espectadores a lo largo del trayecto, el ambiente recordó por qué Tokio se convirtió en 2007 en una escala del Major.
El Maratón de Tokio es un evento masivo, altamente tecnológico y estructurado. Desde la línea de salida del edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, que se encuentra en el distrito de Shinjukul hasta la meta en el distrito de Marunouchi, la organización japonesa se manifiesta en cada aspecto: señalización clara, una logística pensada tanto para atletas élite como para corredores amateurs.
Tokio es conocido por ser un maratón rápido y mayormente plano, lo que lo convierte en un escenario ideal para marcar récords personales e históricos. El recorrido atraviesa zonas ancestrales, distritos y avenidas contemporáneas, ofreciendo una trayectoria cultural. Entre las principales estampas se encuentran el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, Shinjuku, Iidabashi, Kudanshita, Nihonbashi, Asakusa, Sensō-ji, Ginza y la Estación de Tokio.
En 2026, figuras internacionales formaron parte de la edición. Entre los participantes, sobresalió el cantante británico Harry Styles, quien completó el recorrido con un tiempo aproximado de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos, poniendo de manifiesto que el running también forma parte de su disciplina personal y su momento eufórico.
Las marcas históricas de Tokio. El récord varonil lo encabeza Benson Kipruto, quien en la edición de 2024 logró un tiempo de 2:02:16, posicionando un récord en esta competición. Por su parte, el récord femenil lo tiene Brigid Kosgei, campeona en 2022 con una marca de 2:16:02.
Tokio, su ambiente y su energía, una vez más lograron que cada pisada, lágrima valiera la pena en esta edición 2026.