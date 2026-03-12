Ultras: Una película sobre la subcultura del futbol más famosa del mundo
Se empieza a escuchar un leve ruido, parecen susurros, el suelo empieza a vibrar. Los susurros se vuelven palabras, las palabras en cánticos. Un tumulto de gente avanza alegre, eufórica, portando la jersey del mismo color, moviendo de un lado a otro banderas, prendiendo bengalas, todos unidos camino hacia lo que se visualiza al final, el estadio de futbol de su equipo. Adentro ocurre lo que para muchos es una desmedida, una locura, pero para nuestros protagonistas no es solo una pasión, es su vida. ¿Quiénes son ellos? Es la subcultura más famosa del mundo, los Ultras.
Ragnhild Ekner, directora del documental Ultras (2025), es una gran fan del futbol. Conoce el sentir de lo que es ver ganar y ver perder a su equipo de futbol favorito, el IFK Gothenberg de Suecia, esta afición, según una entrevista realizada por The Upcoming, ella la mantiene viva algunas veces y por eso mismo decidió realizar un documental sobre los colectivos de gente más apasionadas por el futbol.
La afición en todo el planeta. Este metraje reconoce la visión de que en cualquier parte del mundo se encuentran los llamados Ultras, aludiendo a la principal característica del futbol, que es el deporte más famoso y practicado en el planeta. Esa mirada nos lleva por distintas partes del mundo, a países clásicos con tradición futbolera como lo son Italia o Argentina, pero la principal fuerza de este documental recae en los temas que conlleva ser ultra en los más recónditos lugares del planeta, como son las jóvenes hinchas en Indonesia; las planeadas coreografías en Suecia; las rivalidades contra el poder político en Polonia; las grandes pasiones por pequeños equipos en Reino Unido; la lucha constante por la expresión en Marruecos; y el relevante papel de los Ultras en la revolución en Egipto.
Algo a destacar de este documental es el uso del anonimato como forma de narrar. Por temas de privacidad no se logran ver las caras de los Ultras que relatan sus experiencias, esto ocurre desde el primer minuto, mostrando dos personas enmascaradas, pero el documental logra darle un sentido a este hecho, ocupar esas narraciones y entrelazarlas con tomas de las grandes coreografías (tifos) en los estadios, eso refuerza la unidad de estos grupos, como si esas mareas compartieran al unísono esas vivencias que se escuchan. Para ello, es interesante que el uso de la cámara en escasos momentos muestra al deporte como eje principal, toda la atención, se la llevan completamente el espectáculo de los aficionados. Eso hace que el documental nos convierta en espectadores de los espectadores del partido.
Las banderas, una expresión artesanal. Durante el filme, las banderas son manufacturadas a mano por los Ultras, momento donde la concentración y la creatividad son utilizadas para la fabricación de mensajes sobre enormes extensiones de tela. Esas banderas son izadas como símbolo de unidad para el apoyo de su equipo, tal como son mostradas en el filme en Polonia, Italia y en Egipto, esas pancartas demuestran no solo la colectividad entre cada uno de los hinchas, también son la materialización de su enorme pasión, que se refleja en ser el objeto más grande sobre las gradas.
“El futbol sin mujeres no es nada”. En vez de irse únicamente por los discursos masculinos convencionales, el filme Ultras (2025) toca la participación femenina en estas aficiones desde su perspectiva, Ekner le da lugar a la voz femenina que enfrenta una variedad de adversidades dependiendo el lugar de su pasión como es en Indonesia. Pese al machismo que rodea a estos grupos, en ellas se reconoce su participación y su peso en estos colectivos.
Contexto social, político. “La cultura de los Ultras no es para satisfacerlos” así anuncia una sección que resuena como la más conflictiva e interesante del documental. En diversas partes del mundo como lo relata el filme, se les asocia a los Ultras con la violencia. El documental se adentra en las ideologías y posturas políticas de estos grupos, donde lo sentimental a la cancha queda relegado a relatos dolorosos y a las posturas más radicales frente al orden social.
¿Qué esperar de la película? Ultras (2025) no es una revisión histórica del aficionado más devoto por el futbol, tampoco es totalmente es una crítica constante a los conflictos que giran en torno a estos grupos, muchos tocados aquí y otros por conocer. Ultras (2025) en muchos sentidos es una recopilación emocional y social de la actualidad de estos grupos de aficionados, todos a cargo de una buena elección de tópicos desde la dirección, donde el espectador (sea aficionado o no) puede empatizar al ver como una marea de gente baila, canta, grita y expresa con libertad su amor por una pasión, pasión que apenas logra ser contenida por las rejas de un estadio de futbol.
Ultras será proyectada este viernes 13 de marzo en las Islas de CU y Forum Buenavista por parte de Ambulante, Gira de documentales.