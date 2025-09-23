LIGA MX: El club de millonarios levanta los títulos
Desde el Apertura 2022, cuando Pachuca sorprendió al levantar el título con un plantel construido más en cantera que en chequera, la Liga MX no ha vuelto a ver a un campeón de bajo presupuesto. A partir de ese momento, el poder económico se adueñó de la cima.
América, Toluca y Monterrey han monopolizado los trofeos en los últimos torneos, mientras Cruz Azul y Tigres, aunque no levantan la copa desde entonces, se mantienen en la élite del futbol mexicano gracias a la calidad y profundidad de sus planteles. Como ocurre en la Premier League inglesa o en La Liga española, los equipos con más inversión concentran los títulos, las figuras y el protagonismo.
América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y Tigres se han convertido en auténticos clubes millonarios. Entre ellos concentran los fichajes más caros y los planteles más profundos. Allan Saint-Maximin, José Paradela, Anthony Martial, Ángel Correa y Sergio Ramos son solo algunos de los nombres que aterrizan en México con salarios europeos y traspasos de alto impacto. La diferencia se nota en la cancha: los cinco clubes se mantienen en la pelea por los primeros puestos y marcan la tendencia del torneo.
El caso más claro es América, que gasta 21.6 millones de euros en este mercado y se instala entre los cuatro mejores con Saint-Maximin como fichaje estelar. Cruz Azul, líder actual, abre la chequera con Paradela y encuentra en él a su máximo asistidor, prueba de que la inversión se traduce en puntos.
Monterrey no solo refuerza su ataque con Martial y potencia a Canales y Ocampos, también da un golpe de efecto con la llegada de Sergio Ramos, quien aporta jerarquía defensiva y liderazgo en el vestidor. Chivas, con 14.7 millones invertidos, todavía no logra los resultados esperados, pero confirma que ya forma parte del bloque de los que gastan más para competir.
El otro lado de la moneda lo representan equipos como Pumas, Tijuana y Atlético de San Luis. No figuran entre los que más invierten, pero resisten. Los Pumas, con fichajes estratégicos como Keylor Navas y Aaron Ramsey, se aferran al séptimo lugar.
Tijuana sorprende desde la quinta posición con apenas 1.5 millones de euros gastados, apoyado en los goles de Frank Boya. Y San Luis, undécimo en la tabla, presume al máximo goleador del torneo, João Pedro, que lidera la tabla individual con 8 tantos. Son excepciones que aún sostienen la narrativa de la Liga MX como torneo impredecible, aunque cada vez tienen menos espacio.
Si miramos cinco temporadas atrás, en el Apertura 2020, la historia era distinta. León conquistaba el título con un presupuesto mucho menor al de los gigantes actuales, mientras clubes como Santos o Pachuca eran protagonistas constantes sin figurar entre los que más gastaban.
La inversión era más repartida y la distancia entre grandes y chicos no era tan evidente. Hoy, como en Inglaterra o España, se perfila una Liga MX en la que unos pocos clubes dominan gracias a la billetera y el resto debe conformarse con competir por los lugares de repechaje.
De 2020 a 2025: la explosión de los millones
El cambio se refleja también en los números. En 2020, el fichaje más caro de la Liga MX rondaba los 8 millones de euros y la inversión total apenas supera los 50 millones en todo el torneo. En 2025, solo América gasta más de 21 millones en un mercado y la inversión total de la liga se dispara a casi 100 millones de euros, con fichajes individuales que superan con holgura las cifras récord de hace cinco años. La brecha económica se amplía y los títulos confirman que la billetera ya es decisiva.
Ranking de fichajes más caros del Apertura 2025
- 1. Allan Saint-Maximin (América) – 10.3 M€
- 2. José Paradela (Cruz Azul) – 10.3 M€
- 3. Ángel Correa (Tigres) – 8 M€
- 4. Anthony Martial (Monterrey) – 6 M€ aprox.
- 5. Sergio Ramos (Monterrey) – libre, pero con contrato que lo coloca entre los salarios más altos de la liga.
Estos nombres reflejan el cambio: hoy, las figuras internacionales aterrizan en México con cifras que hace un lustro parecían impensables.
Los números de la media temporada
- Máximo goleador de la liga: João Pedro (Atlético de San Luis) con 8 goles.
- Máximo asistidor de la liga: José Paradela (Cruz Azul) y Alexis Vega (Toluca), ambos con 5 pases de gol.
- Equipo menos goleado: Monterrey, con una defensa que se fortalece con Sergio Ramos y solo ha recibido 6 tantos.
- Equipo más goleado: Puebla, último de la tabla, con 19 goles en contra.
- Equipo más goleador: Cruz Azul, con 18 goles a favor.
- Equipo menos goleador: Puebla, con apenas 6 tantos anotados.
Proyección de Liguilla
La segunda mitad del torneo perfila una Liguilla marcada por la fuerza económica:
- Prácticamente dentro del boleto directo: Cruz Azul, Monterrey, Toluca y América.
- En la pelea del repechaje: Tigres, Pumas, Pachuca y Tijuana.
- Al borde de la eliminación: Querétaro, Atlas y Puebla, con pocas posibilidades de revertir su situación.
Los últimos campeones
La mejor prueba del cambio está en los títulos. Desde 2021, los campeones se reparten casi siempre entre los mismos gigantes:
- Cruz Azul en el Guardianes 2021.
- Atlas con el bicampeonato en 2021-22 como la última gran excepción.
- Pachuca en el Apertura 2022, también como outsider.
- Tigres, América, Toluca y Monterrey dominando de 2023 en adelante.
El presente es claro: salvo contadas sorpresas, los equipos con mayor presupuesto acaparan el poder y los títulos.
La Liga MX de 2025 ya no es la misma de hace cinco años. Los gigantes de siempre se consolidan como superpotencias económicas y deportivas, los ejemplos de resistencia cada vez son menos. Como en la Premier o en La Liga, el campeonato mexicano se encamina hacia un modelo donde el dinero manda. La incógnita es si Pumas, Tijuana o San Luis podrán seguir rompiendo el guión o si el título quedará, una vez más, en manos del nuevo club de millonarios.