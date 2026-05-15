Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026
La Liga MX confirmó uno de los síntomas más visibles del momento que vive el futbol mexicano: los estadios volvieron a llenarse en la Liguilla.
Los Cuartos de Final del Clausura 2026 registraron una asistencia total de 317,692 aficionados, la cifra más alta para esta fase en los últimos cinco años, de acuerdo con datos oficiales compartidos por la propia liga.
El dato también representa un crecimiento importante respecto al Clausura 2025. La Liga MX informó que la asistencia aumentó un 59 por ciento en comparación con la misma instancia del torneo anterior.
La diferencia no quedó únicamente frente al último Clausura. El torneo actual también superó por más de 24 mil aficionados el segundo mejor registro reciente, que pertenecía al Apertura 2023.
Parte del crecimiento se explica por el contexto que atraviesa la Liga MX rumbo al Mundial 2026. En varias plazas, los clubes han incrementado entradas, experiencias alrededor de los estadios y estrategias comerciales que han logrado mantener el interés incluso con boletos más caros en algunas series de Liguilla.
La propia gráfica presentada por la liga muestra que el Clausura 2026 quedó por encima de torneos como el Apertura 2023 y Clausura 2024, que hasta ahora aparecían entre las mejores cifras de asistencia recientes.
El aumento también coincide con una Liguilla que reunió series de alto impacto mediático y estadios con entradas importantes en plazas como Guadalajara, Ciudad de México y Toluca, en un torneo donde la conversación alrededor del futbol mexicano volvió a crecer tanto dentro como fuera de la cancha.
La Liga MX aseguró que buscará mantener esa tendencia de cara a las semifinales y al cierre del Clausura 2026.