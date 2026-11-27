Benjamín Mora enalteció el papel de Oussama Idrissi, quien con su doblete le dio el triunfo al Pachuca por 2-1 en la ida de los cuartos de final contra Chivas este jueves. Y aunque lamentó su expulsión por burlas hacia la banca del Rebaño, el estratega evitó entrar en controversias sobre una posible apelación, ya que está situación lo dejara fuera de la vuelta.

"No me quiero involucrar de más... el futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, un poco rudo y pues escuchamos no solo de Idrissi, sino de muchos más. Realmente no sabría dar una determinación al respecto y no me corresponde el tema de la apelación, yo soy entrenador de futbol y voy a entrenar al equipo", declaró en conferencia de prensa.

Cabe señalar que Idrissi se hizo amonestar previamente por lanzarle el pie a un rival en una jugada sin balón. Luego, en el cierre del encuentro, cuando anotó el gol de la victoria en el tiempo de compensación, hizo un gesto hacia el banquillo del Guadalajara, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión.

​Pachuca extrañará a su figura en la vuelta

​A pesar de que no quiso meter las manos al fuego sobre una posible apelación ante la comisión disciplinaria, Mora no negó que le dolerá al equipo quedarse sin el atacante marroquí que les dio la ventaja en la ida. Aun así, confió en tener el plantel suficiente para suplir su ausencia en el partido definitivo.

"Metiendo dos golazos el día de hoy y ayudando al equipo como lo ha hecho en los últimos partidos, evidentemente vamos a tener una baja importantísima en el siguiente encuentro debido a la expulsión que sufrió. Fuera de eso, confío absoluta y plenamente en todos los jugadores que están disponibles y son elegibles para cubrir su posición", detalló.

​Milito descarta cualquier conflicto personal con Idrissi

​Finalmente, pese a que el festejo de Idrissi parecía dirigido hacia Gabriel Milito, el entrenador de Chivas negó que se tratara de una confrontación entre ambos.

"Conmigo no, porque no tengo ningún tipo de problema con ningún jugador rival. Soy entrenador y aparte no me dio ningún motivo. No sé bien qué fue lo que sucedió, sinceramente, en esa acción. Conmigo seguro que no fue. Y es una baja importante, seguramente, para ellos", aseguró el timonel rojiblanco.

Ahora, la serie se trasladará al Estadio Akron este domingo para el duelo de vuelta. A los Tuzos les basta con ganar o empatar por cualquier marcador para asegurar su boleto a las semifinales, mientras que Chivas está obligado a ganar por cualquier diferencia para empatar el global y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general.