Ante el inminente adiós de Antonio “Turco” Mohamed al término del torneo, la afición del Toluca ya comienza a debatir sobre quién debe tomar las riendas del banquillo escarlata. En medio de la nostalgia por despedir al técnico más ganador en la historia del club, los seguidores choriceros tienen claro el perfil que buscan para dar continuidad al proyecto ganador, un viejo conocido de la institución como Vicente Sánchez.

​Durante el duelo de este miércoles 25 de noviembre, por la ida de los cuartos de final entre Diablos y Atlas, la afición dio a conocer su sentir sobre la próxima salida de su estratega. Si bien se dijeron tristes por la inminente despedida, también mostraron ilusión hacia el futuro del equipo.

​Todos los seguidores entrevistados coincidieron en que no puede ser cualquiera quien llegue a llenar el hueco que dejará Mohamed. La mayoría expresó que lo ideal es que sea alguien de casa, con identidad escarlata, y el nombre que más resonó fue el de Vicente Sánchez, quien marcará en la cancha la primera época dorada del club a inicio del siglo XXI.

​“Tiene ADN de Toluca, y tiene la experiencia de que ganó la Concachampions con Cruz Azul”, justificó un aficionado. “El ideal es Guardiola… pero hay que darle la oportunidad a Vicente Sánchez”, dijo otro entre risas.

​Pero también sonaron otros nombres de leyendas en el campo y que ya vivieron un paso en el banquillo rojo. “Creo que Cardozo o Cristante, que no tenía plantel y nos llevó a una final”, expresó un seguidor.

​Uno que otro aventurado prefirió el estilo sobre el nombre, por lo que también se escucharon estrategas que pasaron por equipos rivales como André Jardine o el propio Gabriel Milito.

​Agradecimientos al DT más grande de la historia del equipo

​En cuanto al lugar que ocupará en la historia, los aficionados reconocieron la capacidad de Mohamed para que, en menos de dos años, se convirtiera en el entrenador más ganador de la institución con seis títulos. Por ello, aseguraron que, hoy por hoy, ya superó a otros históricos como Enrique “Ojitos” Meza y Nacho Trelles.

​“Obviamente pongo a Mohamed de uno por los títulos que logró”, afirmó un seguidor escarlata en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez, destacando la rapidez con la que el argentino devolvió la grandeza al club.

​Y aunque lamentaron que esta época de gloria con él en la zona técnica llegue a su fin, todos aseguraron que se quedarán con el recuerdo de su legado y con la esperanza de verlo de nuevo al frente de los Diablos.

​“Un poco tristes, la verdad no me lo esperaba, sabíamos que un día iba a llegar su salida. Pero el tiempo que estuvo lo dio todo, nos dio seis títulos después de 15 años sin ganar y nos devolvió al centro del futbol mexicano”, sentenció otro aficionado, resumiendo el sentir general de una tribuna agradecida con su timonel.