Allison, de eterno suplente a sostén del sorprendente Querétaro

Guillermo Allison salió del estadio Nemesio Díez con la cabeza rapada el 8 de septiembre de 2013. Sus compañeros del Cruz Azul le hicieron la novatada después de su debut en Primera División, en el que atajó un penal al minuto 93 para asegurar la victoria 2-1 sobre el Toluca, en la Jornada 9 del Apertura 2013.

Tenía 22 años y sabía que aquella actuación no le garantizaba la titularidad. Delante estaba José de Jesús Corona, capitán del México que ganó el oro olímpico en Londres 2012 y habitual de la selección mayor. Allison había tenido la oportunidad precisamente porque Corona estaba convocado con el Tri.

“Chuy es el mejor portero de México, digan lo que digan”, declaró entonce. También reconoció que, cuando Corona regresara, volvería a la banca. La atajada más importante de su carrera no cambió su lugar en el equipo.

Trece años después, Allison lidera la Liga MX en goles evitados y es titular del Querétaro, la sorpresa del Apertura 2026. Los Gallos son cuartos con 17 puntos tras diez jornadas, con un partido pendiente.

Según Sofascore, registra 1.21 goles evitados, una estadística que mide cuántos goles evitó frente a los que debió recibir por la calidad de los tiros que le llegaron. Supera a Raúl Rangel (-0.54), titular de México en el Mundial 2026, y a Óscar García (+0.57), ambos convocados por Rafael Márquez en el arranque de su etapa como seleccionador.

Allison también comparte con Rangel el menor promedio de goles recibidos por partido, 0.9. El Querétaro y el León son los equipos menos goleados del campeonato, con ocho tantos en contra en nueve partidos.

Allison llegó a las fuerzas básicas del Cruz Azul en 2005 y fue considerado para el primer equipo en 2010, pero la presencia de Corona lo mantuvo durante años como suplente.

Entre 2013 y 2020 disputó apenas 16 partidos de Liga MX. Tuvo más actividad en la Copa MX y en competencias internacionales, pero sus opciones se redujeron todavía más con la llegada de Sebastián Jurado.

En diciembre de 2019 pidió su salida. “Pedí salir, quiero buscar un lugar donde pueda tener mayor regularidad”.

En 2020 dejó el máximo circuito para incorporarse al Cancún FC y después pasó al Celaya. En la Liga de Expansión encontró la continuidad que no tuvo en Primera: 111 partidos entre ambos clubes, casi siete veces los que había jugado con el Cruz Azul en liga.

Con el Celaya llegó a la final del Apertura 2022 contra el Atlante. Al minuto 111, Allison rechazó un disparo de larga distancia y Maximiliano García remató de cabeza. El balón pegó en el poste, rebotó en el talón del portero y entró.

El autogol encaminó la victoria 3-1 del Atlante y dejó al Celaya sin el título.

Siete meses después, el Querétaro le abrió de nuevo las puertas de Primera División. Tenía 32 años y el regreso tampoco fue sencillo: en su primer partido, una victoria 2-0 sobre el Santos Laguna en la Jornada 1 del Apertura 2023, sufrió una fractura de mandíbula que lo apartó de las canchas unas seis semanas.

Después alternó periodos de titular y suplente, hasta recuperar la continuidad que tiene en el Apertura 2026. Su buen momento coincide con la valoración de mercado más baja de su carrera: Transfermarkt lo cotiza en 100,000 euros, 80 por ciento menos que los 500,000 que llegó a valer en el Cruz Azul y de nuevo en 2023.

La distancia entre valor y rendimiento también alcanza a su equipo. El Querétaro tiene la segunda plantilla menos valiosa de la Liga MX, 20.58 millones de euros según Transfermarkt. La de los Tigres vale 78.23 millones y la del Monterrey, 62.03, pero ambos están debajo de los Gallos en la tabla.

En 2013 tuvo que esperar a que convocaran a Corona a la selección para debutar. Este sábado, en la Jornada 11, recibirá en La Corregidora al Atlante, el rival que le quitó aquella final, ya sin esperar a nadie: como el titular del equipo menos goleado del torneo.