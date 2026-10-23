Almada transforma al América con una fórmula que ya triunfó en México

Guillermo Almada no dejó de exigirle a Kevin Álvarez ni siquiera cuando el América goleaba al Atlas. El entrenador uruguayo siguió con las indicaciones desde la banda, una escena que el lateral conoce desde sus años en el Pachuca, donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera.

Ahora, ambos intentan repetir aquella fórmula en el club que conquistó tres títulos consecutivos de Liga MX con André Jardine.

"El profe vive los partidos muy intenso, pero uno ya lo conoce, sabemos cómo es. Es una forma de vivir el juego que te hace despertar cuando uno está por ahí medio distraído", explicó Álvarez este viernes en conferencia de prensa.

Las Águilas recibirán este domingo al Pachuca, en la Jornada 14 del Apertura 2026, como líder con 27 puntos y la mejor ofensiva del torneo, con 32 goles en 12 partidos.

¿Dónde funcionó antes la fórmula?

La intensidad acompaña a Almada desde que llegó al futbol mexicano en 2019. Con el Santos, un plantel sin la cantidad de figuras del América, terminó como líder del Apertura de ese año con 37 puntos, aunque cayó en cuartos de final ante el Monterrey. En el Clausura 2021 llegó a la final, que perdió con el Cruz Azul.

En el Pachuca encontró mejores resultados. Llegó a la final del Clausura 2022 y conquistó el Apertura de ese año con un equipo que combinaba futbolistas experimentados con jóvenes como Erick Sánchez y el propio Álvarez, que hoy coinciden con él en el América. En 2024, sin el lateral, ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, de nuevo apoyado en jugadores formados en una de las canteras más productivas del país.

Con Almada, Álvarez se consolidó como titular, mantuvo su lugar en la selección mexicana y disputó el Mundial de Qatar 2022. Su rendimiento lo dejó cerca de emigrar a Europa.

"El PSV lo está siguiendo y ha mostrado un interés en él", reveló entonces Almada.

¿Qué cambió en el América?

Cuatro años más tarde, el defensa intenta recuperar aquel nivel tras problemas físicos que le quitaron continuidad. Él mismo atribuye ese repunte al método de su viejo entrenador.

"El trabajo físico que hemos hecho también me ha hecho recuperar mucho físico. Entonces, eso ha hecho que las cosas salgan cada vez mejor", aseguró Álvarez, quien jugó por ambos costados de la defensa y marcó su primer gol del torneo en la victoria 5-2 sobre el Atlas, en la Jornada 13.

El reto para Almada es otro. En el Santos y el Pachuca construyó equipos alrededor del desarrollo de futbolistas jóvenes, y en el América, al que llegó en junio, recibió un plantel de figuras consolidadas con la exigencia de prolongar el ciclo de Jardine.

El brasileño conquistó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, y convirtió al América en el primer tricampeón de los torneos cortos. Almada busca sostener esa competitividad con un estilo más vertiginoso, que exige mayor despliegue y suma a más jugadores al ataque.

"El estilo de juego es muy ofensivo y muy arriesgado, pero es un estilo de juego que nos gusta, que lo estamos haciendo muy bien y que está dando resultados", reconoció Álvarez.

Ese riesgo se nota en el marcador. El equipo le hizo cinco goles al León en la Jornada 12 y otros cinco al Atlas en la 13, pero en esos mismos partidos recibió cinco, y el lateral admitió que todavía falta ajustar la defensa.

Pese al liderato, Álvarez sostuvo que los jugadores siguen asimilando las ideas de Almada.

"Yo confío en que nuestro techo todavía está mucho más arriba", afirmó el defensa, quien evitó comparar este plantel con el del tricampeonato porque, dijo, son equipos diferentes.

El domingo, en el Estadio Banorte, Álvarez volverá a tener a Almada encima desde la banda, esta vez frente al Pachuca, el club donde ambos fueron campeones y donde el lateral se ganó un lugar en el Mundial.