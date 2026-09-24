Almada ya revivió a un nueve veterano en Pachuca y ahora lo intenta con Borja

Frente a un pizarrón, Guillermo Almada, entrenador del América, escribió cinco palabras: "goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo"; debajo, el nombre de Miguel Borja. Así lo presentó el América: con cinco cualidades, no con la edad ni con las cifras que marcaron la última etapa de su carrera.

Borja llegó a Coapa con 33 años y una cotización de 1.8 millones de euros, poco más de un tercio de los cinco que llegó a valer, su máximo histórico.

Apenas dos años antes había vivido en River Plate una de las mejores temporadas goleadoras de su carrera. Después perdió protagonismo y no fue renovado su contrato, tras vencer en diciembre de 2025.

Llegó al club argentino en 2022 mediante una operación de 6.7 millones de euros y salió tres años y medio después como jugador libre. Su siguiente destino parecía estar en México.

El Cruz Azul avanzó por su fichaje y Borja viajó al país, pero la operación quedó condicionada a que La Máquina liberara una plaza de extranjero. La espera se prolongó por más de un mes hasta que el propio delantero decidió tomar otro camino.

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar", explicó en enero.

Terminó en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, en el que respondió con ocho goles en 16 partidos. Permaneció seis meses antes de que el América lo devolviera al futbol mexicano.

En poco más de medio año pasó de perder protagonismo en River a esperar sin éxito por Cruz Azul y después a una liga de menor exposición. A los 33 años, su carrera había entrado a una etapa distinta.

Almada vio en él algo conocido. En enero de 2024, cuando dirigía al Pachuca, fichó a Salomón Rondón, de 34 años, recién salido de River Plate después de una temporada de 10 goles en la que nunca se adueñó de un puesto como titular con Martín Demichelis. Transfermarkt lo tasaba entonces en un millón de euros, después de haber alcanzado un máximo de 17 millones.

Rondón tampoco escondió cómo llegaba. Tras marcar en su estreno con los Tuzos aseguró que había pasado "momentos muy difíciles" y que el futbol le daba una revancha. Ese año fue campeón de goleo en México y encabezó al Pachuca que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf, con nueve goles en el torneo y dos en la final ante Columbus Crew. Fue el máximo anotador y el MVP del certamen continental.

Los dos delanteros se conocen de cerca: fueron compañeros y competencia por el puesto en River en 2023. Rondón salió primero. Borja se quedó, vivió después su mejor momento goleador en River, pero en 2025 perdió protagonismo, bajó su producción y se marchó libre al vencer su contrato.

De momento, Borja respondió por la primera de las cinco palabras. Tardó 14 minutos en marcar en su debut, contra el Cruz Azul. Una semana después, con el América abajo 0-2 en el Azteca, entró de cambio en el Clásico Nacional y necesitó apenas cinco minutos más para anotar de chilena; cuatro después, tras un centro de Henry Martín, firmó el 2-2. Tres goles en 22 minutos, sin haber sido titular ni una vez.

Las otras cuatro tardarán más en verse. Movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo son parte de lo que Almada exige a un delantero en un equipo que presiona arriba y juega lejos de su portería, y también de lo que tendrá que sostener un futbolista de 33 años durante un torneo entero.

Rondón ya demostró hasta dónde podía llegar esa apuesta. Llegó al Pachuca con 34 años, una cotización reducida a una fracción de su máximo y echado de River. Meses más tarde levantaba un título continental como goleador y mejor jugador del torneo.

Borja apenas empieza. Almada volvió a comprar experiencia cuando el mercado ya descontaba edad. Esta vez, los primeros goles llegaron antes que las respuestas.