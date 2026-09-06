Almeyda convirtió el desplome del Monterrey en una final en 11 partidos
Matías Almeyda recibió un Monterrey que acababa de terminar en el decimotercer lugar del Clausura 2026, con 18 puntos, fuera de la Liguilla y después de quemar a dos entrenadores en el torneo.
El club anunció su contratación el 21 de mayo, por dos años, y lo presentó ante los medios de comunicación el 1 de junio.
"Acá hay un proyecto que se va a ir armando de a poco", dijo el entrenador argentino aquel día.
Noventa y tres días más tarde eliminó al América en penales y metió a Rayados en la final de la Leagues Cup. Desde su debut oficial habían transcurrido 11 partidos y 46 días de competencia.
Regresó al club a competir, después de años sin pelear títulos: el Monterrey jugó la final del Apertura 2024 y llegó a semifinales del Apertura 2025, donde lo eliminó el Toluca tras un 3-3 global. El contraste está con lo que ocurrió inmediatamente antes.
Domènec Torrent fue despedido el 2 de marzo y Nicolás Sánchez cerró el torneo de los 18 puntos antes de salir el 30 de abril. Walter Erviti pasó a la dirección deportiva; el 7 de mayo llegó Dennis te Kloese como presidente deportivo, y dos semanas después se anunció a Almeyda. En menos de tres meses cambiaron la presidencia deportiva, la dirección deportiva y el banquillo.
El técnico como argumento de venta
Almeyda se volvió además parte del discurso para reconstruir el plantel. Orbelín Pineda llegó tras haber trabajado con él en las Chivas, donde ganaron Liga MX, Concacaf, Copa MX y Supercopa MX, y volver a coincidir durante tres temporadas en el AEK de Atenas.
"Conozco a Matías desde hace muchos años, sé cómo trabaja y no será difícil adaptarme", dijo el mediocampista en su presentación.
Con Hugo Cuypers fue más explícito: el delantero belga contó que las conversaciones con Almeyda y Te Kloese lo convencieron de llegar.
Los tres refuerzos ya incidieron en el camino a la final. Cuypers marcó en los tres partidos de la fase inicial, ante Orlando City, Inter Miami y Nashville. Diego Rossi hizo el gol del triunfo frente al Inter y abrió el marcador contra el América. Orbelín anotó en Nashville y firmó el 2-1 que eliminó al Chicago Fire en cuartos.
Cómo llegó hasta aquí
En sus primeros 11 partidos oficiales, Almeyda registra seis victorias, un empate y cuatro derrotas. Cuatro de esos triunfos fueron por un solo gol y, para llegar a Houston, Rayados encadenó tres 2-1 (Inter Miami, Nashville y Chicago Fire) antes del 2-2 y los penales contra las Águilas.
Es un equipo que ha aprendido a sobrevivir partidos cerrados, no uno que domine.
Te Kloese ya marcaba esa distancia antes de saber hasta dónde llegarían. El 19 de agosto elogió el trabajo y el esfuerzo que veía desde la pretemporada, y frenó cualquier conclusión.
"Es poco tiempo para aventurarnos en lo que va pasando. Es positivo, pero hay mucho que hacer. Es el inicio, son los primeros pasos de un proyecto deportivo", dijo.
La Liga MX le da la razón. El Monterrey suma tres victorias y tres derrotas en seis jornadas del Apertura 2026: goleó 6-1 al Juárez, pero perdió con Necaxa, León y el San Luis. Compite mejor de lo que rinde con regularidad.
Eso permite dimensionar el domingo sin inflarlo. Será la primera final internacional que dispute desde la Concacaf de 2021 y, según el recuento del club, la novena de su historia: una Recopa de Concacaf, dos Interligas y cinco Ligas de Campeones.
"Uno compite siempre para poder llegar a las finales. En tres meses lograr una final creo que nos está marcando el camino correcto", dijo Almeyda después de eliminar al América.
Enfrente estará el mismo Toluca que sacó al Monterrey de la última Liguilla que jugó antes del desplome.