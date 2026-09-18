El América alcanza valuación récord en Transfermarkt en pleno golpe económico del Mundial a Ollamani
De cara al Clásico Nacional ante las Chivas, el América llega con una plantilla récord. Durante el mismo verano en que Ollamani perdió 806.8 millones de pesos en el segundo trimestre, el club incorporó a seis futbolistas y elevó su valuación hasta 126.1 millones de euros en Transfermarkt, la cifra más alta para un equipo de la Liga MX en los registros del portal.
El contraste no quiere decir que el Mundial haya recortado el presupuesto deportivo del América. Desde mayo, el club, el Estadio Banorte y los terrenos adyacentes están dentro de Grupo Águilas, una sociedad en la que Ollamani conserva 51% y General Atlantic tiene 49%. Las cifras que Ollamani reporta a la Bolsa corresponden a toda la compañía y no únicamente al equipo de futbol.
La compañía reconoció 557.2 millones de pesos de impacto negativo por las Operaciones FIFA, que incluyeron el uso del Estadio Banorte en cinco partidos del Mundial, compromisos con palcos y plateas y actividades de la Ciudad de México como sede. La pérdida acumulada del semestre quedó en 548.2 millones.
El efecto continuó en julio. Ollamani proyectó otros 255.9 millones para el tercer trimestre, con lo que el impacto reconocido y previsto por el Mundial asciende a unos 813.1 millones de pesos, clasificados como extraordinarios y no recurrentes.
Ollamani no ha informado que ese impacto haya reducido el presupuesto deportivo del América. Guillermo Almada, entrenador del club, explicó la tardanza de los refuerzos por el propio Mundial y las vacaciones de distintas ligas, que complicaron las negociaciones.
Los refuerzos que llegaron tarde
Almada había pedido entre cuatro y cinco futbolistas. El 14 de julio, a dos días de la primera jornada, las Águilas no habían contratado a ninguno.
"La idea es traer entre cuatro y cinco refuerzos para tener un equipo protagonista", explicó entonces el estratega uruguayo, que evitó revelar las posiciones porque hacer públicas las necesidades podía encarecer las operaciones.
Mientras esperaba, encontró profundidad en los prospectos del club. Fernando Tapia, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Franco Rossano, Dagoberto Espinoza, Diego Arriaga, Patricio Salas, Santiago Cárdenas e Ícaro da Conceição aparecieron durante el arranque, y tres de ellos, Arriaga, Cárdenas e Ícaro, aportaron goles.
Ante el Puebla, Almada cambió a los 11 titulares respecto al encuentro anterior de Leagues Cup y ganó 2-0 con gol de Ícaro, de 19 años, para abrir el marcador. Después de seis jornadas, el América acumulaba 16 puntos de 18 posibles y estaba invicto.
Los fichajes llegaron después. Óscar Perea llegó cedido por el Racing de Estrasburgo con opción de compra, tras pasar el curso anterior también a préstamo en el AVS portugués. Edwin Cerrillo fue transferido por el LA Galaxy, después de 117 partidos y de formar parte del campeón de la MLS en 2024. Miguel Borja fue el tercero, al llegar libre del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.
Después, Carlos Álvarez llegó del Levante por alrededor de seis millones de euros, tras 105 partidos, 14 goles y 14 asistencias, y de ser clave para el ascenso a LaLiga. Un año antes, el Benfica había negociado con el Levante un fichaje por el mediocampista extremo que se acercaba a los 20 millones y no se concretó. Hoy Transfermarkt lo estima en 15 millones, más del doble de lo que desembolsó el América.
Su llegada completó el mínimo solicitado por Almada, más de 50 días después de la declaración del 14 de julio.
Faltaban dos movimientos, ambos en la central. La salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo abrió espacio para Santiago Ramos Mingo, comprado al Bahía por 10 millones de dólares según Globo; el club brasileño conservó 20 por ciento de su carta, y para Santiago Bueno, cedido por el Wolverhampton con opción de compra tras 85 partidos en Inglaterra.
"Nos quedamos contentos; no es el tiempo que hubiéramos esperado o querido para completar la plantilla. Queríamos contar con los refuerzos en el inicio de la pretemporada, pero no se cerró cuando uno quería", reconoció el director deportivo, Antonio Ibrahim.
Lo que mide y lo que no mide la valuación
Con los seis dentro, el América quedó en 126.1 millones de euros. Detrás aparecen Cruz Azul con 94.23, Chivas con 93.3 y Toluca con 92.50: los tres apretados en el mismo rango, a más de 30 millones de distancia. Álvarez encabeza el plantel azulcrema con 15 millones, seguido por Ramos Mingo con 12; Alejandro Zendejas y Bueno están en 10.
El salto es considerable. Los 126.1 millones están 17.6 por encima de los 108.5 que el propio América tenía el 15 de agosto de 2025, su máximo anterior, y unos 31 arriba del techo más alto para cualquier otro club: los 94.68 del Monterrey en mayo de 2024.
Almada esperó 50 días por los primeros cuatro y la directiva admitió que los quería desde la pretemporada. Llega al Clásico Nacional con los seis, con el plantel más caro que ese portal ha registrado en la liga y con una empresa dueña que acaba de reportar su peor trimestre por un torneo que se jugó en su propio estadio.