América confirma lesión de Brian Rodríguez; se pierde el juego ante Pumas

El América tendrá una baja importante para enfrentar a los Pumas en el Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema confirmó que el delantero uruguayo Brian Rodríguez presenta una lesión muscular que le impedirá participar en uno de los compromisos más importantes de la recta final de la fase regular del campeonato.

A través de su cuenta oficial de X, el club publicó el parte médico del futbolista, en el que detalló que Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Además, las Águilas señalaron que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador, sin establecer un plazo específico para su regreso a la actividad.

La lesión también explica la ausencia del atacante en el encuentro anterior frente al Toluca, correspondiente a la Jornada 15. De acuerdo con los reportes, el futbolista presentó problemas físicos durante la previa de ese compromiso, por lo que el cuerpo médico decidió realizarle estudios para determinar el alcance de la molestia.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Brian Rodríguez presenta una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/QksQWF3xP2 — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2026

La baja de Rodríguez representa un contratiempo para el técnico Guillermo Almada, quien pierde a uno de sus principales elementos ofensivos para visitar a los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario. El uruguayo ha sido una pieza importante en el ataque azulcrema durante el torneo, en el que registra cinco goles y tres asistencias.

Además del Clásico Capitalino, el atacante también podría perderse la próxima Fecha FIFA con la selección de Uruguay, debido al proceso de recuperación que deberá seguir. La prioridad del conjunto americanista será que el futbolista supere por completo la lesión antes de permitirle volver a la competencia.

De esta manera, América afrontará el compromiso ante Pumas sin uno de sus jugadores más desequilibrantes. La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación de Brian Rodríguez mantiene abierta la posibilidad de que su ausencia se prolongue más allá de la Jornada 16, aunque el club no ha establecido una fecha para su regreso.