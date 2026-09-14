América Femenil aplastó 5-2 Tigres y suma su séptimo triunfo seguido en el Apertura 2026
El América Femenil aplastó 5-2 Tigres en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.
Las Águilas le dieron una paliza histórica a las Amazonas ante más de 20 mil personas en el Estadio Azteca, donde se vivió una tarde llena de futbol, pasión, polémica y mucha intensidad.
TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: La casa pierde en la jornada 8 del Apertura 2026
Jana Gutiérrez abrió el marcador a los 5 minutos con un impresionante golazo desde fuera del área.
La joven mediocampista Xcaret Pinea marcó el 2-0 para las Águilas a los 34 minutos también con un remate desde fuera del área.
La capitana Scarlett Camberos hizo el 3-0 a los 37 minutos con una gran jugada individual que definió dentro del área.
Al inicio del segundo tiempo, la sudafricana Thembi acercó a Tigres 3-2 con dos goles en tres minutos: 48' y 51'.
Sin embargo, la delantera brasileña Geyse puso el 4-2 a los 55 minutos. Y Nancy Antonio sentenció el encuentro con el 5-2 a los 69 minutos.
Con este resultado, el América sigue con paso perfecto al llegar a 21 puntos tras siete triunfos consecutivos.
Por su parte, las Amazonas se quedaron con 18 unidades, sufriendo su primer descalabro del certamen.