América Femenil golea 3-0 a Toluca y pone un pie en las Semifinales

América Femenil venció 3-0 a Toluca en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil y tomó una ventaja determinante en la eliminatoria. Isa Haas, Jana Gutiérrez e Irene Guerrero marcaron los goles de unas Águilas que dominaron el encuentro y pudieron conseguir un resultado todavía más amplio.

El conjunto azulcrema abrió el marcador al minuto seis. Scarlett Camberos desbordó por la izquierda y envió un centro al área, donde Haas apareció para cerrar la jugada. Toluca intentó responder con disparos de Eugénie Le Sommer, pero no consiguió superar a Itzel Velasco.

América mantuvo el control y estuvo cerca de ampliar su ventaja cuando Geyse aprovechó un error en la salida de Valeria Martínez y estrelló un disparo en el travesaño. La portera escarlata evitó más anotaciones antes del descanso, incluida una intervención ante otro remate de la delantera brasileña.

Las Águilas resolvieron el partido durante el comienzo del segundo tiempo. Jana Gutiérrez convirtió el 2-0 al minuto 48 con un remate de cabeza después de un servicio de Montserrat Saldívar. Once minutos más tarde, Irene Guerrero cobró un penal provocado por una falta sobre la propia Saldívar y colocó el tercer tanto.

Valeria Martínez impidió que la diferencia aumentara al detener oportunidades de Geyse y Saldívar. Toluca tuvo su ocasión más clara mediante Sofia Jakobsson, cuyo disparo golpeó el travesaño, pero las visitantes no consiguieron el gol que necesitaban para reducir la desventaja.

La vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Nemesio Diez. Toluca necesita ganar por cuatro goles para avanzar, pues una victoria por tres igualaría el marcador global y América obtendría el pase gracias a su mejor posición en la fase regular. Las Águilas todavía deben completar la serie, pero llegarán a territorio mexiquense con un pie en las semifinales.