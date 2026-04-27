América mueve su estructura: González Iñárritu saldrá en julio; Monterrey también reconfigura su cúpula
En plena antesala de Liguilla, el América anunció la salida de Héctor González Iñárritu como presidente operativo, una decisión programada que marca el cierre de un ciclo de cuatro años en uno de los momentos más estables, y rentables, de la institución.
La salida será efectiva el 30 de julio, al finalizar el Clausura 2026, bajo un esquema de transición ordenada. No hay ruptura ni urgencia: hay planeación. El mensaje institucional apunta a continuidad más que a corte, en una estructura que hoy presume músculo financiero y deportivo.
Durante su gestión, América no solo consolidó resultados en cancha, incluido el tricampeonato, también fortaleció su modelo de negocio. El club reporta un incremento del 50% en ingresos y una expansión clara de su proyección internacional. En paralelo, participó en movimientos estructurales como la salida de AGUILAS CPO a la Bolsa Mexicana de Valores, una señal de sofisticación corporativa poco común en el futbol mexicano.
El director general de Controladora Deportiva Águilas, Ferran Reverter, lo resumió en términos de impacto: “Las aportaciones de Héctor siempre han sido relevantes y decisivas”. El tono no es menor. En el futbol, las salidas suelen explicarse desde la crisis; aquí, el discurso es de reconocimiento y continuidad.
El timing también importa. América encara la liguilla con su estructura intacta en lo deportivo, mientras la transición administrativa se ejecuta en paralelo. No hay vacío inmediato ni improvisación: el club apuesta por separar tiempos, blindar la competencia y ordenar el relevo.
Monterrey, en la misma lógica: ajustes arriba, continuidad en el proyecto
El movimiento en Coapa no es aislado. En el norte, el Monterrey también anunció cambios en su estructura deportiva. José Antonio Noriega concluirá su gestión como presidente deportivo, al igual que Héctor Lara, quien dejará su cargo en el primer equipo.
El club reconoce resultados y legado: un subcampeonato de Liga MX (Apertura 2024), el bicampeonato de la Liga MX Femenil en 2024 y la proyección internacional con la participación en el Mundial de Clubes 2025. Pero, como en América, el mensaje no es de ruptura, sino de reconfiguración.
En su lugar, Monterrey designó a Walter Erviti como nuevo director deportivo del primer equipo, mientras deja abierta la designación del próximo presidente deportivo, en un proceso que también promete transición ordenada.
En dos de las estructuras más poderosas del futbol mexicano, el cambio no responde a la urgencia del resultado inmediato, sino a ciclos cumplidos y rediseños estratégicos. América y Monterrey coinciden en la forma: planear la salida, controlar el mensaje y proteger el rendimiento. En una liga donde la volatilidad es norma, ambos clubes apuestan por algo menos espectacular, pero más difícil de sostener: la continuidad con ajuste fino.