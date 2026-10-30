América no gana en el Banorte desde agosto; Malagón analiza la mala racha

El América encabeza el Apertura 2026 con 28 puntos, pero lleva casi dos meses sin ganar en el Estadio Banorte. Suman cinco partidos consecutivos sin victoria en ese inmueble, con tres empates y dos derrotas, mientras que en otros estadios ganaron sus cinco encuentros.

"Ya es bastante tiempo que no logramos ganar de local", reconoció el portero Luis Ángel Malagón en la conferencia previa al partido de este sábado contra Toluca, de la jornada 15.

La última victoria en el Banorte fue el 29 de agosto, un 2-0 sobre Puebla. Desde entonces perdieron contra Cruz Azul (4-3), empataron con Chivas (2-2) y Monterrey (1-1), cayeron ante Pachuca (2-1) e igualaron con Tijuana (1-1).

América pasó de no recibir goles a empezar perdiendo

Las Águilas comenzaron el torneo con tres victorias como locales contra Santos Laguna (3-0), Atlético de San Luis (3-0) y Puebla (2-0), con ocho goles a favor y ninguno en contra.

En los siguientes cinco partidos en el Banorte recibieron 10 goles, marcaron ocho y empezaron perdiendo en todos. Cruz Azul anotó al minuto 19, Chivas al 31, Monterrey al 18, y Pachuca y Tijuana al 12. En cuatro de esos encuentros, América tuvo que perseguir el marcador antes de los primeros 20 minutos.

"Los últimos partidos no se han dado los resultados que estamos esperando, pero estamos conscientes del equipo que somos. Al final del día es un cambio en todos los aspectos, tanto con el cuerpo técnico como en otros sentidos", explicó Malagón.

Almada llegó a un plantel con varias bajas por lesión, y el portero, que volvió tras siete meses fuera por una rotura del tendón de Aquiles, fue una de ellas.

"No sé cuántas semanas llevamos que el cuerpo técnico tiene plantel completo, creo que un mes, mes y medio, no sé exactamente cuánto, y creo que también eso cuenta", afirmó.

El volumen ofensivo no alcanza para ganar

En sus últimos dos partidos en casa, América sumó 49 remates y apenas dos goles. Ante Pachuca hizo 21 disparos, ocho a portería, y generó 2.74 goles esperados (xG). Frente a Tijuana llegó a 28 remates, ocho a puerta, con 1.53 xG.

Muchos de esos tiros llegaron de lejos. Contra Xolos, 15 de sus 28 disparos fueron desde fuera del área y solo generó una ocasión manifiesta de gol.

Lejos del Banorte, América ganó sus cinco partidos con 17 goles, 14 de ellos en sus últimas tres visitas, a Necaxa, León y Atlas. En la tabla por condición administrativa suma 16 puntos como visitante y 12 como local. La primera cifra incluye el empate ante Atlante, que también se jugó en el Banorte.

"Aquí al final del día la vara es diferente, se mide de otra forma, pero creo que el equipo está tranquilo", sostuvo Malagón.

El América mantiene el liderato con apenas dos puntos de ventaja sobre Cruz Azul y Chivas. Toluca será su último partido en casa de la fase regular, antes de visitar a Pumas y Tigres.

"Obviamente es importante el liderato, créeme que vamos en busca de ello, pero lo importante es la Liguilla y ojalá podamos otra vez campeonar", expresó el portero.

Si termina entre los primeros lugares, el América jugará la vuelta de sus eliminatorias de Liguilla en el Banorte: el estadio donde no gana desde agosto.