📹 | La anotación de Sanabria luego de un gran centro por la derecha. 😮‍💨@ClubAmerica 0-1 @AtletideSanLuis | 🦅🆚 🔴⚪️#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J2 https://t.co/pF0Du31rQf