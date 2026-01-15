América no gana; San Luis alarga su mal momento en la Liga MX
En un partido de la segunda jornada del Clausura 2026, el San Luis venció por 0-2 al América, que sigue sin conseguir victorias en el naciente torneo de la Liga MX.
Con anotaciones de Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro, el Atleti mexicano subió al tercer lugar al sumar sus primeros tres puntos en el certamen; las Águilas cayeron al antepenúltimo puesto con apenas una unidad, producto de un empate en la primera fecha.
El partido
El primer tiempo tuvo unos primeros 10 minutos de jugadas de peligro. El América trató de sorprender a los dos minutos de partido, con una jugada individual Allan Saint-Maximin, quien burló a su marcador y le cedió un centro a Rodrigo Aguirre que el uruguayo estrelló en el poste.
Los potosinos reaccionaron al 10, con un disparo desde fuera del área de Sébastien Salles-Lamonge, que se fue apenas desviado por el poste derecho de Luis Ángel Malagón.
El partido se le complicó al América al 20, cuando Ramón Juárez le cometió una falta a Juan Manuel Sanabria, para evitar que el mediocampista uruguayo se escapara al área; la acción le costó la expulsión al defensor de las Águilas y obligó al entrenador André Jardine a sacrificar a un delantero, Patricio Salas, para mandar al campo al central Sebastián Cáceres.
El San Luis salió al segundo tiempo con el objetivo de aprovechar la oportunidad de jugar con un elemento más y tomar ventaja en el marcador, algo que consiguió al 52, cuando en un contragolpe, Román Torres, por derecha, cruzó un disparo que en el segundo poste Juan Manuel Sanabria cabeceó para el 0-1.
Sin respuesta de los locales, Salles-Lamonge cobró un tiro de esquina al 67 con el que le dio un pase a Joao Pedro, quien recibió el balón entre tres defensas y tras una media vuelta, marcó el 0-2, para concretar su segunda diana en el torneo.
Con su actual cosecha, Pedro, uno de los tres campeones de goleo del certamen pasado, igualó en el primer lugar de los máximos goleadores de este Clausura a Marcelo Flores (Tigres) y Facundo Almada (Mazatlán FC).