América rescata empate 1-1 ante Monterrey en la fiesta de su aniversario 110

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, los dos centrales que llegaron al América en este mercado, jugaron juntos por primera vez y salvaron la fiesta de los 110 años del club.

Bueno anotó el 1-1 final y Ramos Mingo le quitó al Monterrey la jugada del triunfo en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026.

El Estadio Banorte recibió a las Águilas con fuegos artificiales, banderas, mañanitas y un pastel que compartió con aficionados.

Además, los jugadores estrenaron un uniforme retro exclusivo para la celebración y Luis Ángel Malagón, en su regreso al arco azulcrema, escuchó una de las mayores ovaciones de la presentación de los titulares, solo superada por la de Alejandro Zendejas.

El portero regresó a la titularidad siete meses después de romperse el tendón de Aquiles, lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026.

El entrenador Guillermo Almada tuvo por primera vez a toda su plantilla disponible y apostó por Bueno y Ramos Mingo en la defensa central.

El Monterrey, que llegó fuera de los puestos de Liguilla, empezó mejor.

Al minuto 18, Orbelín Pineda envió un centro desde la derecha y Diego Rossi conectó una tijera a la escuadra de Malagón para el 0-1. Fue el único remate a puerta de Rayados en el primer tiempo.

El América reaccionó, pero el guardameta Esteban Andrada sostuvo la ventaja con cuatro atajadas antes del descanso.

En el tiempo agregado desvió a tiro de esquina un disparo de Brian Rodríguez que amenazaba su ángulo derecho. En la jugada siguiente rechazó un remate a quemarropa de Henry Martín y Bueno aprovechó el rebote para el 1-1 al 45+4.

En el medio tiempo continuaron los festejos, con un homenaje a las leyendas del club y más fuegos artificiales.

Almada buscó el segundo gol con Miguel Borja, que entró al minuto 57 entre aplausos. El colombiano cabeceó desviado al 65 y estrelló un remate en el travesaño al 79.

Al minuto 84, Ramos Mingo se barrió para impedir que Hugo Cuypers quedara frente a Malagón. El central terminó con 11 acciones defensivas, entre ellas tres entradas y cinco despejes.

El cierre se complicó cuando Borja fue expulsado al 87 por una plancha sobre Carlos Salcedo.

Henry Martín había salido al 74, así que las Águilas terminaron con diez hombres y sin un centro delantero natural.

Malagón, que heredó el gafete de capitán tras la salida de Henry, terminó con una atajada en su regreso. El América llegó a 21 puntos y se mantuvo en lo más alto de la clasificación; Rayados sumó 14 y sigue fuera de los ocho puestos de Liguilla.

En la noche del aniversario, el pastel se quedó sin victoria que celebrar. La defensa nueva, en cambio, ya tiene un gol y una barrida para presentarse.