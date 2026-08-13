América vs Austin FC: Todo o nada por el boleto a cuartos en la Leagues Cup
América y Austin FC, dos de los líderes de la Liga MX y la MLS, deberán chocar directamente por un lugar en la siguiente fase de la Leagues Cup. Conoce qué resultados le darán el pase a cada uno a los cuartos de final.
Este jueves 13 de agosto, Las Águilas y el conjunto texano medirán fuerzas en la tercera y última fecha de la fase de liga, en un duelo que definirá quién continúa en la contienda y quién regresa a casa, prácticamente una final adelantada.
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Ambos llegan en igualdad de circunstancias, invictos y con dos victorias, pero con la obligación de volver a sumar si quieren mantenerse en la lucha por la corona.
Cabe recordar que, al término de la fecha 2, América y Austin se habían colocado como los punteros de sus respectivas tablas con 6 unidades. Ahora, tras disputarse los primeros encuentros de la jornada 3, ambos han descendido temporalmente al tercer y cuarto lugar de sus sectores. Aun así, siguen dependiendo de sí mismos para ubicarse dentro de los primeros cuatro puestos y sellar de forma matemática su boleto a la fase de eliminación directa.
Las tablas de posiciones al momento
Liga MX
- León: 9 pts | +3 DG | 3 PJ (Zona de clasificación)
2. Toluca: 6 pts | +4 DG | 3 PJ (Zona de clasificación)
3. América: 6 pts | +4 DG | 2 PJ (Zona de clasificación)
4. Cruz Azul: 6 pts | +2 DG | 2 PJ (Zona de clasificación)
5. Monterrey: 6 pts | +1 DG | 3 PJ
6. Juárez: 6 pts | 0 DG | 3 PJ
MLS
1. Columbus Crew: 8 pts | +3 DG | 3 PJ (Zona de clasificación)
2. Real Salt Lake: 7 pts | +7 DG | 3 PJ (Zona de clasificación)
3. LAFC: 7 pts | +1 DG | 3 PJ (Zona de clasificación)
4. Austin FC: 6 pts | +5 DG | 2 PJ (Zona de clasificación)
5. Chicago Fire: 6 pts | +4 DG | 2 PJ
6. Charlotte FC: 6 pts | +4 DG | 3 PJ
Fecha y hora del juego entre América y Austin
América vs Austin FC: Jueves 13 de agosto | 18:30 horas (Tiempo del Centro de México) | Q2 Stadium, Austin, Texas
¿Con qué resultados avanza América?
América (6 puntos y una diferencia de +4 goles) necesita de una victoria o un empate, sin importar el resultado de los penales, para asegurar su clasificación a los cuartos de final.
Ahora bien, las Águilas pueden darse el lujo de perder, siempre y cuando no sea por goleada. Y es que, en caso de caer por 4 goles o más de diferencia, el conjunto azulcrema saldría del top 4 de la Liga MX, quedando eliminado del torneo.
¿Con qué resultados avanza Austin FC?
Por su parte, el equipo de Austin (6 puntos y una diferencia de +5 goles) clasifica de igual manera con un triunfo o un empate en tiempo regular, garantizando su presencia entre los cuatro mejores de la MLS.
Sin embargo, si pierde, su continuidad quedará en manos de terceros, ya que requerirá que Chicago Fire no sume puntos ante Cruz Azul. Además, necesitará que New York City FC, Philadelphia Union y Portland Timbers, estos tres con 3 puntos y +1 de diferencia de goles, no ganen sus compromisos por una diferencia que los supere los goles de Austin.