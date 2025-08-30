América vs Pachuca será a puerta cerrada
La Alcaldía Benito Juárez anunció que el partido entre América y Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a puerta cerrada, tras un conflicto por el cierre de la calle de Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes.
Según informó la demarcación a través de un comunicado oficial, el personal de seguridad del Club América habría actuado fuera de sus atribuciones al cerrar dicha vialidad, afectando a vecinos de la zona y, en particular, a una mujer que requería atención médica y no pudo acceder a su domicilio.
“Debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana [...] y en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”, detalló la alcaldía en su posicionamiento.
La autoridad local advirtió que mientras el club no demuestre que su personal —o la empresa encargada de brindar servicios de seguridad— cuenta con la capacitación y acreditación necesarias, los eventos en el Estadio Ciudad de los Deportes no podrán llevarse a cabo con acceso al público.
“La alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos”, añadió la alcaldía.
Club América y Liga MX responden
Por su parte, Grupo Ollamani, empresa responsable de la operación del Club América, negó haber ordenado el cierre de la calle y afirmó que dicha acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, como parte del protocolo habitual implementado por las autoridades.
“1) Club América no tiene personalidad de seguridad. 2) Quienes cerraron la calle fueron policías de la CDMX. 3) Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía”, se lee en el comunicado difundido por el grupo. Asimismo, solicitaron a la alcaldía rectificar lo que califican como un acto arbitrario y anunciaron que se reservan el derecho de emprender acciones legales.
La Liga MX también manifestó su apoyo al club azulcrema, calificando la decisión de la alcaldía como una “arbitrariedad” que se tomó “sin juicio previo y sin escuchar a las partes”.
“(Se trata de) una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”, afirmó la liga en su pronunciamiento, en el que exhorta a las autoridades locales a reconsiderar su postura.
Afición sin acceso
Con esta decisión, el encuentro entre América y Pachuca se jugará sin público, lo que generó molestias entre los seguidores del club, quienes ya habían adquirido boletos para asistir al partido. Hasta el momento, no se ha informado sobre el procedimiento para reembolsos ni si se buscará una nueva sede.