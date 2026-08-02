América vs Santos: los cinco fichajes más caros de Torreón a Coapa
La relación entre América y Santos Laguna va más allá de sus enfrentamientos en la Liga MX. Durante los últimos años, ambos clubes han participado en algunas de las operaciones más importantes del futbol mexicano, principalmente con jugadores que dejaron Torreón para continuar su carrera en Coapa.
Antes de enfrentarse este domingo 2 de agosto en la jornada 3 del Apertura 2026, cinco de los traspasos más costosos entre ambos equipos rondan en conjunto los 47 millones de dólares, de acuerdo con las cifras reportadas alrededor de cada operación.
La lista está integrada por Diego Valdés, Darwin Quintero, Christian Benítez, Oribe Peralta y Agustín Marchesín. Los cinco terminaron como campeones con el América, aunque con distintos niveles de protagonismo.
Agustín Marchesín
El portero argentino pasó dos años con Santos antes de llegar al América a finales de 2016. La operación fue valorada en aproximadamente 5.7 millones de dólares, aunque también incluyó movimientos de futbolistas entre ambas instituciones.
Marchesín permaneció poco más de dos años y medio en Coapa antes de emigrar al Porto. Con Santos conquistó la Liga MX y el Campeón de Campeones de 2015; como americanista ganó el Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y otro Campeón de Campeones.
Oribe Peralta
Oribe Peralta se convirtió en figura con los dos clubes. Después de dos etapas y más de 250 partidos con Santos, América pagó alrededor de 10 millones de dólares por su contratación en 2014, una de las operaciones más costosas del futbol mexicano en aquel momento.
El delantero ganó dos títulos de Liga MX con los laguneros. En Coapa levantó los campeonatos del Apertura 2014 y Apertura 2018, además de dos Ligas de Campeones de la Concacaf. También fue uno de los goleadores del torneo continental de 2015.
Christian Benítez
Christian Benítez dejó Santos para incorporarse al América en 2011. Su transferencia fue estimada en cerca de nueve millones de dólares.
“El Chucho” fue campeón de Liga MX con ambos equipos y consiguió cuatro títulos de goleo en México: uno con Santos y tres consecutivos como americanista. Su etapa en Coapa culminó con el campeonato del Clausura 2013, en el que marcó 17 goles entre fase regular y liguilla.
Darwin Quintero
Darwin Quintero llegó al América para el Clausura 2015 después de pasar seis años con Santos. La operación fue valorada entre 10 y 11 millones de dólares y también involucró el movimiento de jugadores hacia Torreón.
El colombiano no pudo conquistar la Liga MX con las Águilas, pero formó parte del bicampeonato de la Concacaf en 2015 y 2016. Antes había ganado con Santos el Clausura 2012 y la Copa MX del Apertura 2014.
Diego Valdés
El movimiento más reciente de la lista fue el de Diego Valdés, adquirido por alrededor de 12 millones de dólares antes del Clausura 2022.
El chileno permaneció dos años y medio con Santos y se convirtió posteriormente en una pieza importante del América. Durante su etapa en Coapa conquistó tres campeonatos consecutivos de Liga MX, además del Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.
Los movimientos de América a Santos
El intercambio también ha funcionado en sentido contrario. Jugadores como Osvaldo Martínez, Jesús Molina, Ventura Alvarado, Luis Ángel Mendoza y Brian Lozano pasaron del América a Santos en diferentes operaciones.
Molina, Martínez y Lozano formaron parte del plantel lagunero que ganó el Clausura 2018. Sus casos confirmaron que la relación entre ambas instituciones no sólo permitió al América adquirir figuras consolidadas, sino que también ayudó a Santos a construir equipos capaces de volver a competir por el campeonato.