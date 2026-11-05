Antonio Mohamed aclara polémica de extranjeros del América y lanza ironía: “Me dio cuatro títulos”

Antonio Mohamed volvió a referirse a la polémica por los extranjeros del América, pero esta vez para aclarar sus declaraciones después del empate 2-2 ante Toluca. El entrenador argentino aseguró que su comentario sobre los diez futbolistas extranjeros fue irónico y negó que los Diablos Rojos hayan solicitado alguna sanción contra el conjunto azulcrema.

“Irónicamente, dije que jugó con 10 extranjeros, dando a entender que se utilizaron dos números con un extranjero, no que jugaron 10 extranjeros”, explicó este jueves en conferencia de prensa, antes del encuentro contra Monterrey.

La controversia comenzó después del partido de la jornada 15, cuando Mohamed cuestionó el uso de diez jugadores no formados en México durante el Apertura 2026 y señaló el caso de Ícaro da Conceição, quien utilizó los dorsales 27 y 217.

La Liga MX aclaró el 2 de noviembre que América no infringió el reglamento, debido a que el cambio de registro del brasileño a la categoría Sub-21 se realizó dentro del periodo permitido.

“Toluca no tiene nada que ver. Nadie pidió una inhabilitación, nadie habló de mal registro; yo solamente dije que era polémico, nada más”, agregó Mohamed.

Sin embargo, el entrenador aprovechó la conferencia para lanzar otra declaración irónica sobre su relación con el América.

“Y con América no tengo nada, al contrario, estoy agradecido eternamente con América. Me dio cuatro títulos, imagínate si no estaría agradecido. Estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido”, afirmó.

La referencia tiene sustento en su trayectoria. Mohamed fue campeón con las Águilas en el Apertura 2014 y posteriormente las derrotó en tres encuentros por títulos: la final del Apertura 2019 con Monterrey, la del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones de 2025 con Toluca.

Más allá de la polémica, Mohamed también reconoció que su equipo necesita mejorar después de los resultados recientes.

“Sabemos que hemos dejado de hacer cosas, pero nosotros no ocultamos nada. La realidad no se tapa con un dedo, se cambia trabajando y con resultados”, sentenció.