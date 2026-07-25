Antonio Mohamed, a un título de convertirse en el técnico más ganador del Toluca
Antonio Mohamed puede convertirse este sábado 25 de julio en el entrenador con más títulos en la historia del Toluca. Si los Diablos Rojos derrotan a Cruz Azul en el Campeón de Campeones, llegará a seis trofeos y romperá el empate que mantiene con Ignacio Trelles.
El “Turco” Mohamed ha ganado las cinco finales que ha disputado al frente del Toluca: dos de Liga MX, una de Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.
La posibilidad de ampliar ese palmarés y convertirse en el técnico más ganador en la historia del Toluca llegará en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, cuando se mida a La Máquina, en un duelo entre el campeón del Apertura 2025 y el del Clausura 2026.
Una plantilla ofensiva que necesitaba ganar
El Toluca contrató a Mohamed en diciembre de 2024 después de quedar eliminado ante el América en los cuartos de final del Apertura. El argentino recibió una plantilla encabezada por Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Helinho, Jesús Angulo, Luan García, Bruno Méndez y Federico Pereira.
La inversión principal había sido realizada durante el proceso anterior. Mohamed mantuvo esa base y la complementó con Franco Romero, Héctor Herrera, Antonio Briseño, Diego Barbosa y Pau López para el Clausura 2025.
Romero se convirtió en un nuevo pilar al adueñarse del mediocampo, donde cumple la función de conectar la defensa con los jugadores creativos. Héctor Herrera añadió experiencia y los demás refuerzos ampliaron una plantilla que debía competir por el título desde el primer torneo con un técnico especialista en ganar eliminatorias.
Mohamed colocó a Alexis cerca de Paulinho, dio a Marcel Ruiz responsabilidad en la construcción y aprovechó la profundidad de Gallardo y Helinho por los extremos.
El equipo terminó la fase regular del Clausura 2025 como líder con 37 puntos, 11 victorias y 41 goles. Paulinho obtuvo el campeonato de goleo con 12 tantos y Alexis encabezó el torneo con ocho asistencias.
El campeonato que terminó con 15 años de sequía
En la Liguilla, el Toluca eliminó a Monterrey y Tigres antes de impedir el tetracampeonato del América y terminar con una sequía de 15 años sin conquistar la Liga.
Tras empatar sin goles el partido de ida de la final, los Diablos se impusieron 2-0 en la vuelta disputada en el Nemesio Diez, con un cabezazo de Luan García y un penal convertido por Alexis Vega que aseguró el undécimo campeonato del club.
El título terminó con la espera iniciada después del Bicentenario 2010. Mohamed también se convirtió en el tercer técnico campeón de Liga con cuatro clubes mexicanos diferentes, después de conseguirlo con Tijuana, América y Monterrey.
Después de aquella final, el argentino fijó el objetivo del equipo bajo su liderazgo.
“Ahora el reto es que Toluca se acostumbre a estos escenarios, volver a estar, así que seguiremos construyendo de a poquito”, declaró uno de los técnicos más ganadores del futbol mexicano.
En los siguientes 12 meses, el Toluca disputó otras cuatro finales oficiales y ganó todas.
Cinco finales, cinco títulos
El segundo título llegó en julio de 2025, nuevamente contra el América. Las Águilas marcaron en el primer minuto del Campeón de Campeones, pero Toluca remontó para imponerse 3-1.
En octubre, los Diablos regresaron al Dignity Health Sports Park para enfrentar a LA Galaxy en la Campeones Cup. El conjunto estadounidense estuvo dos veces en ventaja, pero Nicolás Castro y Franco Romero empataron. Federico Pereira marcó el 3-2 en la compensación.
La final del Apertura 2025 exigió una remontada diferente. Tigres ganó 1-0 el encuentro de ida y volvió a adelantarse en el Nemesio Diez. Helinho y Paulinho dieron al Toluca una victoria de 2-1 que igualó el global y llevó la serie hasta los penales.
La definición se extendió hasta 24 cobros. Después del fallo de Luis García por Tigres, Alexis convirtió ante Nahuel Guzmán el penal del 9-8 final. El Toluca obtuvo su duodécima Liga y su primer bicampeonato en la era de los torneos cortos.
Mohamed calificó entonces al equipo como “de época”, aunque evitó hablar de una dinastía. Toluca ya había ganado cuatro finales en siete meses, pero todavía le faltaba recuperar el protagonismo internacional.
La Concacaf que lo llevó hasta Trelles
Pachuca impidió el tricampeonato al eliminar al Toluca en los cuartos de final del Clausura 2026. La derrota no terminó con la posibilidad de cerrar el semestre con otro trofeo.
El 30 de mayo, los Diablos enfrentaron nuevamente a Tigres, ahora en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El partido terminó sin goles durante los 90 minutos. Jorge Díaz Price adelantó al Toluca en el tiempo extra y Joaquim empató para el conjunto regiomontano.
Toluca ganó 6-5 en penales. Luis García detuvo el último disparo de Tigres y aseguró la tercera Copa de Campeones en la historia del club, la primera desde 2003.
Ese resultado entregó a Mohamed su quinto título con los Diablos y lo colocó junto a Trelles como el técnico más laureado de la institución.
Los pilares y los refuerzos del ciclo
Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz formaron el eje del equipo cinco veces campeón. Alexis participó en la creación y apareció en las definiciones; Paulinho aportó los goles, mientras Marcel conectó el mediocampo con el ataque.
Jesús Gallardo, Helinho y Franco Romero completaron la estructura principal. Luan García abrió el marcador en la final del Clausura 2025, Federico Pereira decidió la Campeones Cup y Luis García respondió en las tandas de penales contra Tigres.
Los refuerzos posteriores permitieron mantener la competencia interna. Nicolás Castro y Santiago Simón se incorporaron durante 2025. Para el Clausura 2026 llegaron Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez; Díaz Price terminó anotando en la final de Concacaf.
Después de la lesión de ligamentos cruzados de Marcel Ruiz, Toluca añadió a Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez para reforzar el mediocampo de cara al Apertura 2026.
Mohamed no construyó el ciclo desde cero. Su aportación consistió en ordenar una plantilla que ya tenía figuras, conservar su producción ofensiva y conseguir que respondiera en las eliminatorias.
Mohamed frente a la primera época de Ignacio Trelles
Ignacio Trelles dirigió al Toluca que obtuvo los primeros dos campeonatos de Liga de su historia, en las temporadas 1966-67 y 1967-68. También ganó los Campeón de Campeones de 1967 y 1968, además de la Copa de Campeones de la Concacaf de 1968.
Las Ligas de aquella época se definían mediante una tabla de temporada larga. Toluca aseguró el bicampeonato de 1967-68 cuando todavía quedaban tres jornadas, por lo que Trelles no disputó finales de Liga.
Su título regional también tuvo un formato particular. Los Diablos superaron al New York Greek-American, pero la fase definitiva no se completó debido a las descalificaciones del Aurora de Guatemala y el Transvaal de Surinam. La Concacaf declaró campeón al equipo mexicano.
Trelles reunió sus cinco campeonatos entre 1967 y 1968. Mohamed consiguió los suyos entre el 25 de mayo de 2025 y el 30 de mayo de 2026.
Los dos llevaron al Toluca a un bicampeonato de Liga y conquistaron la región. La diferencia puede aparecer este sábado.
Una victoria ante Cruz Azul le daría a Mohamed su sexto título en 14 meses, mantendría su paso perfecto en seis finales y rompería la marca establecida por Trelles. Toluca se convertiría, además, en el club con el que más campeonatos ha ganado durante su carrera.