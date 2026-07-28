Apertura 2026 registra el mejor inicio de asistencia de la Liga MX en nueve años
El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX alcanzó una asistencia acumulada de 504 mil 735 aficionados durante sus primeras dos jornadas, cifra que representa el mejor arranque de un certamen en los últimos nueve años, desde el Clausura 2016.
La cantidad se registró en los 18 partidos disputados durante las dos primeras fechas del campeonato. Además de ser el mejor comienzo desde 2016, el dato se coloca como el segundo mejor registro histórico en la era de los torneos cortos.
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Jornada 2 logra la mayor asistencia desde 2017
La segunda fecha del Apertura 2026 reunió a 272 mil 686 personas en las tribunas, por lo que se convirtió en la jornada con mayor afluencia desde 2017.
Este registro también ubicó a la Jornada 2 en el lugar 14 entre las fechas con mayor asistencia en la historia de la Liga MX.
De esta manera, el Apertura 2026 comenzó con más de medio millón de aficionados en los estadios durante sus primeros 18 encuentros.