Árbitros denuncian agresión tras el Cruz Azul-Atlante
El cuerpo arbitral encargado del partido entre Cruz Azul y Atlante denunció una presunta agresión por parte de agentes de Tránsito después del encuentro disputado la noche del sábado en el Estadio Banorte.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios silbantes junto a un automóvil mientras discuten con elementos uniformados. En uno de los videos, Héctor Salvador Solorio, cuarto árbitro del encuentro, reclama a los agentes por lo ocurrido y afirma que uno de ellos los habría amenazado con un arma.
“Nos encañonaron”, se escucha decir durante la confrontación.
Las circunstancias que originaron el enfrentamiento y las acusaciones realizadas por los silbantes permanecen sin confirmación oficial.
El incidente ocurrió después de la victoria del Atlante por 3-2 sobre Cruz Azul, correspondiente a la tercera jornada del Apertura 2026.
Antes del partido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que desplegaría 2 mil 365 elementos: mil 605 policías en el exterior del estadio y 760 integrantes de la Policía Auxiliar en accesos, pasillos, tribunas y cancha. La Subsecretaría de Control de Tránsito también participó en el operativo para realizar labores de vialidad.
Hasta la mañana del domingo no se había difundido públicamente una explicación de las autoridades sobre el enfrentamiento ni información sobre una posible investigación. Tampoco se ha informado si los árbitros presentaron una denuncia.