Armando González revela por qué eligió al Olympiacos antes de viajar a Grecia
Armando “Hormiga” González emprendió este jueves su viaje rumbo a Grecia para incorporarse al Olympiacos y, antes de salir de Guadalajara, explicó qué terminó por convencerlo de dar el salto al futbol europeo.
El delantero mexicano aseguró que la parte económica no fue el factor principal para aceptar la propuesta del conjunto griego, sino las posibilidades deportivas que encontró en uno de los clubes más importantes de ese país.
“Para mí el dinero no es lo primordial, para mí lo primordial es lo futbolístico y este proyecto me gustó muchísimo”, declaró antes de abordar su vuelo.
La elección también coincide con una prioridad que González ya había dejado clara meses atrás. Cuando rechazó una propuesta del CSKA de Moscú, explicó que una de las razones era que los clubes rusos no podían disputar las competencias de la UEFA y que su intención era competir en escenarios como la Champions League o la Europa League.
Ahora tendrá esa posibilidad con el Olympiacos. La Champions aparece como uno de los objetivos que la Hormiga quiere perseguir durante su primera etapa fuera de México, después de haber reconocido anteriormente que disputar el torneo es uno de sus grandes sueños.
Su salida tampoco significa, según sus propias palabras, un cierre definitivo con las Chivas. Antes de partir aseguró que desea regresar en algún momento al Guadalajara y cumplir otro objetivo pendiente: conquistar un campeonato con el club en el que se formó.