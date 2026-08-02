Atlante termina la racha de Cruz Azul: 12 partidos sin perder en Liga MX
Con apenas 10 partidos al frente del equipo, Joel Huiqui conquistó la Liga MX y el Campeón de Campeones con Cruz Azul. Sin embargo, su inicio invicto terminó el sábado 1 de agosto, cuando Atlante consiguió su primera victoria del Apertura 2026 al imponerse 3-2 y dejó en 12 encuentros la racha cementera sin perder en el torneo mexicano.
Aunque Huiqui no había sufrido una derrota desde que tomó el equipo en la última jornada del Clausura 2026, la serie positiva comenzó cuando Nicolás Larcamón todavía dirigía a La Máquina.
La marca de 12 partidos contempla únicamente encuentros de Liga MX. Al incluir otras competencias, Cruz Azul alcanzó 14 juegos consecutivos sin perder. En el cierre de la etapa de Larcamón acumuló cuatro empates ante América, Tijuana, Querétaro y LAFC, este último en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Con Huiqui en el banquillo, los cementeros registraron ocho victorias y dos empates en sus primeros 10 partidos, periodo en el que conquistaron el campeonato de Liga MX y el Campeón de Campeones. La derrota frente al Atlante llegó apenas 101 días después de que el exdefensa asumiera la dirección técnica.
Los 12 encuentros de Liga MX sin perder fueron ante América, Tijuana, Querétaro, Necaxa, Atlas en dos ocasiones, Chivas dos veces, Pumas dos veces, Atlético de San Luis y Puebla. La racha confirmó el impacto inmediato de Huiqui, aunque todavía quedó lejos de las mejores marcas invictas del futbol mexicano.
Los mejores invictos de la Liga MX
El propio Cruz Azul consiguió 15 partidos sin derrota durante el Clausura 2021, incluidos 12 triunfos consecutivos. Después de perder sus primeros dos encuentros frente a Santos y Puebla, el equipo dirigido por Juan Reynoso completó el resto de la fase regular sin caer. El invicto terminó con una derrota 2-1 ante Toluca en la ida de los cuartos de final.
La mejor racha desde el inicio de una temporada pertenece al Zacatepec de 1957-58. En la época de los torneos largos, el conjunto morelense disputó 17 encuentros consecutivos sin perder y terminó como campeón con apenas cuatro derrotas en 26 jornadas.
El América de Miguel Herrera enlazó 19 partidos invicto entre el Apertura 2018 y el Clausura 2019. La serie comenzó con un empate 2-2 frente a Pumas en la jornada 7 y se extendió hasta la cuarta fecha del siguiente torneo, cuando las Águilas perdieron 3-2 contra Monterrey.
El récord que permanece desde 2005
La mejor marca de partidos consecutivos sin perder en la historia del futbol mexicano pertenece al América de Mario Carrillo, con 28 encuentros.
La racha comenzó en la jornada 7 del Clausura 2005 con una victoria 2-0 sobre Necaxa y continuó durante la liguilla en la que las Águilas conquistaron el campeonato frente a Tecos.
El invicto se prolongó hasta el Apertura 2005 y terminó en la jornada 12, cuando América perdió 4-3 ante Jaguares de Chiapas. El conjunto de Coapa permaneció siete meses y medio sin conocer la derrota, una cifra que todavía aparece distante para el Cruz Azul de Huiqui.