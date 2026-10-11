Atlas vs Chivas: El Clásico Tapatío terminó empatado 1-1 en el Estadio Jalisco

Chivas sufrió, pero le sacó el empate 1-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, en un Clásico Tapatío marcado por la actuación del arquero colombiano Camilo Vargas.

Los Zorros del Atlas dirigidos por Hernán Crespo llegaron a 18 puntos y se mantuvieron en la sexta posición.

Bajo el mando de Gabriel Milito, las Chivas del Guadalajara quedaron en la cuarta posición con 19 unidades.

Este Clásico Tapatío fue el cuarto enfrentamiento entre Crespo y Milito como entrenadores. El balance es de dos triunfos para Hernán, una victoria para Gabriel y este empate.

Al minuto 52, el Atlas lanzó un pase profundo para el argentino Kevin Zenón que entró al área del Rebaño y con un zurdazo fusiló al arquero Raúl Rangel para el 1-0.

Durante el partido, Camilo Vargas realizó al menos tres atajadas clave, una de ellas el penal que le atajó al delantero mexicano Ángel Sepúlveda al 76'.

A sus 37 años, Vargas incrementó su récord como el portero extranjero con más penales detenidos en México, con 21.

Ahora va por la marca absoluta, que es de 25 penaltis salvados y le pertenece al mexicano Oswlado Sánchez.

Sepúlveda se sacó la espina por el penal fallado al 86' cuando firmó el 1-1 con un toque raso ante la salida de Vargas. AFP