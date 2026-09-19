Atlas vs Pumas: el encuentro de dos canteras históricas que han perdido identidad formadora
Acostumbrados a ser identificados como la cuna de varias de las más grandes estrellas nacionales, desde Hugo Sánchez hasta Rafael Márquez, Atlas y Pumas hoy viven un presente muy distinto al que los consolidó como las principales canteras del futbol mexicano.
Este sábado 19 de septiembre, a las 17:00 horas, Zorros y Felinos chocarán en el Estadio Jalisco dentro de la jornada 9 del Apertura 2026, un cruce que, en otras épocas, garantizaba ver en la cancha a los futbolistas que marcarían el futuro de nuestro balompié.
Y es que, además del “Pentapichichi” y el “Kaiser”, de estas escuelas surgieron nombres como Jorge Campos, Luis García, Manuel Negrete, Alberto García Aspe o Claudio Suárez, por el lado auriazul. Mientras que de la cantera rojinegra emergieron figuras como Jared Borgetti, Andrés Guardado, Pável Pardo, Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona.
Pero, en torneos recientes ambas instituciones han perdido terreno en la formación y consolidación de nuevas figuras.
Cada vez más extranjeros
Durante la década de los 90, la Liga MX permitía un máximo de cinco futbolistas extranjeros por plantilla, lo que obligaba a los clubes a recurrir al talento nacional. Para el Apertura 2026, el reglamento permite registrar hasta nueve jugadores No Formados en México (NFM), un cupo que tanto Atlas como Pumas han aprovechado al límite.
Extranjeros de Pumas: Keylor Navas (Costa Rica), Rubén Duarte (España), Nathan Silva (Brasil), Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador), Luciano Herrera (Argentina), Juninho (Brasil) y Robert Morales (Paraguay).
Extranjeros de Atlas: Camilo Vargas (Colombia), Milton Valenzuela (Argentina), Adonis Frías (Argentina), Manuel Capasso (Argentina), Luis Esteves (Portugal), Luis de Barros "Duk" (Cabo Verde), Ryan Mmaee (Marruecos), Florian Monzón (Argentina) y Kevin Zenón (Argentina).
Nueva competencia en las academias
Otro factor clave es el surgimiento de nuevos proyectos formativos que han ganado terreno. Pachuca, por ejemplo, transformó su estructura de fuerzas básicas desde 2001 con la creación de la Universidad del Futbol, consolidando nombres de peso internacional como Hirving "Chucky" Lozano y Héctor Herrera.
Por su parte, Chivas ha revitalizado su cantera apoyándose en el Tapatío. De su estructura surgió la base de la Selección Mexicana para la Copa Mundial 2026, encabezada por Raúl "Tala" Rangel, Armando "La Hormiga" González, Mateo Chávez y César "Chino" Huerta, sumados a jóvenes promesas como Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Además, al menos nueve equipos de la Liga MX cuentan actualmente con futbolistas desarrollados en el Rebaño.
Apenas tres canteranos en la última Copa del Mundo
La reciente Copa Mundial 2026 dejó al descubierto esta crisis de producción. En la lista definitiva de México, entre ambos clubes sumaron apenas tres futbolistas formados en sus fuerzas básicas, una cifra lejana a los tiempos en los que sus canteras encabezaban las convocatorias nacionales.
Por parte del Atlas, el único canterano en la lista mundialista fue Israel Reyes. En el caso de Pumas, la representación se limitó a Johan Vásquez y Erik Lira, un reflejo del bache formativo por el que atraviesan dos de los semilleros más importantes del futbol mexicano.