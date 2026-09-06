Sarrafiore castiga al Atlas y Atlante rescata un punto en el Estadio Jalisco
Atlas dejó escapar la victoria ante Atlante y se conformó con un empate 1-1 en el Estadio Jalisco. Luís Esteves adelantó a los rojinegros con un golazo al minuto 7, Camilo Vargas detuvo un penal y Martín Sarrafiore encontró la igualdad apenas comenzó el segundo tiempo.
El equipo de Hernán Crespo tuvo un inicio ideal. Esteves recibió el balón fuera del área y sacó un potente disparo de derecha que terminó en el ángulo de la portería defendida por Óscar Jiménez. La precisión y la violencia del remate transformaron una jugada sin aparente peligro en el primer gol de la noche.
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Atlas tomó el control después de la anotación y encontró espacios frente a una defensa que tardó en asentarse. Florián Monzón tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia al minuto 28, cuando quedó frente a Jiménez tras un pase profundo de Esteves, pero el guardameta del Atlante evitó el segundo tanto.
Los Potros respondieron y encontraron una oportunidad inmejorable para empatar. Una mano de Jorge Sánchez dentro del área obligó al árbitro a consultar el VAR y, tras la revisión, se concedió penal para el conjunto visitante. Jhojan Julio tomó el balón al minuto 35, pero Camilo Vargas detuvo su disparo y sostuvo la ventaja rojinegra antes del descanso.
El partido cambió inmediatamente después de la reanudación. Miguel Herrera mandó al campo a Martín Fernández en lugar de Armando Escobar y Atlante necesitó menos de tres minutos para encontrar el empate. Martín Sarrafiore apareció al 48 y superó a Camilo Vargas para colocar el 1-1.
Atlante volvió a recibir un penal al minuto 52, pero la revisión del VAR corrigió la decisión inicial y determinó que no existió una infracción. La jugada frenó el impulso de los visitantes y permitió que Atlas recuperara el control territorial.
Los rojinegros acumularon el 63 por ciento de la posesión, realizaron 14 remates y colocaron cuatro entre los tres postes. Atlante terminó con ocho disparos, dos de ellos a portería, pero mostró mayor contundencia en el comienzo de la segunda mitad. El conjunto local buscó recuperar la ventaja y hasta estrelló un balón en el travesaño, aunque no logró convertir su dominio en el gol del triunfo.
Crespo modificó su equipo con los ingresos de Milton Valenzuela, Sergio Hernández, Jesús Serrato y Paulo Ramírez. Herrera respondió con Joaquín Moxica, Diogo Bagüí, Nico Carrera y Gilberto Adame. Ninguno de los movimientos logró romper el equilibrio y el marcador permaneció intacto hasta el silbatazo final, después de siete minutos de compensación.
El resultado dejó a Atlas en el quinto lugar con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Atlante alcanzó siete unidades y ocupa la decimocuarta posición, con un triunfo, cuatro empates y dos caídas. Para los Potros fue su segundo empate consecutivo por 1-1; para los rojinegros, una oportunidad perdida después de tener la ventaja, un penal detenido y el control de gran parte del encuentro.