Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 14: Pumas suma argumentos en candidatura al título
Con tres fechas por jugarse en la fase regular del Clausura 2026, el margen de error se reduce. Pumas, luego de su victoria sobre el Mazatlán, se confirmó como un contendiente real; América y Cruz Azul administran una crisis que ya impacta en sus aspiraciones, y Guadalajara, pese a sostener la cima, dejó dudas que no había mostrado en todo el torneo.
A continuación, Sports Illustrated México te comparte lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Lo Bueno: Pumas extiende su racha y hace de CU una fortaleza
Pumas sigue enrachado. El equipo de Efraín Juárez llegó a cinco partidos seguidos sin perder en el torneo tras vencer 3-1 a Mazatlán FC y mantuvo una hegemonía histórica ante los sinaloenses: 12 partidos invicto, con siete victorias y cinco empates.
En CU, el dominio fue medible. Con casi el 62% de posesión, los universitarios impusieron condiciones y encontraron en su ataque la diferencia: Robert Morales, Juninho y Guillermo Martínez, sus tres principales delanteros, marcaron en un partido que confirmó la solidez ofensiva del equipo, el segundo mejor ataque del campeonato.
El resultado los sostiene en el cuarto lugar con 27 puntos, a uno de igualar al Cruz Azul, segundo, y refuerza una tendencia: Ciudad Universitaria se ha convertido en su mejor escenario: cuatro victorias, tres empates y una derrota, además de ser el estadio donde más goles (16) y puntos (15) han sumado en el torneo.
Más allá del marcador, Pumas empieza a construir credenciales de contendiente al título. Domina ante rivales que debe superar, como Mazatlán, pero también ha vencido a rivales de mayor peso como América, Monterrey y Tigres, y ha sacado empates incómodos ante Chivas y Cruz Azul, los dos cuadros más constantes campeonato.
Lo Malo: América y Cruz Azul, alargan su mal momento
El empate 1-1 entre azulcremas y celestes comprobó que ninguno de los dos cuadros viven un buen momento. Por un lado, el América, en su regreso al Estadio Azteca/Banorte, en el que no jugaba desde hace 685 días, ligó su quinto juego sin ganar, con tres empates en fila, y cayó al séptimo lugar en la tabla con 19 unidades, las mismas que el Atlas (octavo) y León (noveno).
Lo único que lo mantiene en la zona de clasificación a la Liguilla es su diferencia de goles. Mientras que el Cruz Azul lleva seis encuentros sin ganar, algo que lo ha llevado a perder el liderato de la tabla y estar al borde de la eliminación en su serie de cuartos de final ante el LAFC, que los venció 3-0 en el duelo de ida.
En este partido, América se fue adelante 1-0 al minuto 17 con gol de Patricio Salas y el Cruz Azul igualó antes de terminar el primer tiempo gracias a Omar Campos al 45+3.
El empate hizo que La Máquina cayera al segundo lugar, con un tres puntos menos que Chivas y con unos Pumas y un Pachuca que se acercan peligrosamente.
Lo Feo: Chivas se descose en el peor momento
La goleada 4-1 ante Tigres no fue una derrota más: fue una advertencia. El Rebaño fue superado por un rival que llegaba como el sexto peor ataque del torneo, un tropiezo incómodo a días de comenzar la Liguilla.
Es apenas su tercera caída del campeonato, pero también la más reveladora. Chivas fue exhibido en intensidad, en duelos individuales y en lectura del partido. Gabriel Milito no lo esquivó en la rueda de prensa posterior.
“Ellos comenzaron con una energía superior a la nuestra. Eso, realmente, para aspirar a cosas grandes, no puede suceder. Sí te pueden superar, pero en cuanto a determinación por jugar y disputar el partido, no”.
El contexto agrava la caída. Guadalajara ya tiene asegurado su lugar en Liguilla y se mantiene en la cima, pero dejó pasar la oportunidad de firmar su victoria 11 (que sería un registro histórico para el club) y, sobre todo, dejó dudas en el momento más delicado del torneo.
Más que un accidente, puede ser el primer síntoma de relajación. Y en un equipo que persigue su primer título desde el Clausura 2017, ese tipo de señales no deben dejarse de pasar por alto.