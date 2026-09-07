Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 7: Chivas encontró otro goleador
La Jornada 7 del Apertura 2026 se jugó incompleta. Cuatro de sus nueve partidos fueron reprogramados porque el América, el Monterrey, el Toluca y el León alcanzaron las semifinales de la Leagues Cup y este domingo disputaron la final y el partido por el tercer lugar.
Sin cuatro equipos de la parte alta en actividad de la Liga MX, las Chivas aprovecharon para colocarse provisionalmente en el segundo lugar de la clasificación, el Atlas dejó pasar otra oportunidad para mantenerse pegado a la cima y el Juárez llegó a una marca que ningún equipo quisiera compartir.
Lo Bueno: Ricardo Marín aprovechó el hueco
A mitad del Clausura 2026, Ricardo Marín acumulaba 105 minutos en siete partidos y ninguna titularidad. Armando González había arrancado los primeros 10 encuentros y Ángel Sepúlveda también estaba delante de él. La Hormiga cerró aquel torneo con 12 goles, los mismos que había hecho en el Apertura 2025, y se fue al Olympiacos en verano.
Ahora, el reparto en el ataque cambió. Marín marcó al minuto 9 en el 3-0 sobre el el San Luis y llegó a cuatro goles en el Apertura 2026, empatado con Roberto Alvarado como máximo anotador rojiblanco; ambos están a tres de igualar a Salomón Rondón, del Pachuca, máximo anotador.
También, el Guadalajara alcanzó 14 puntos y es segundo de la tabla, detrás del América, líder con 16 unidades.
El buen momento de Marín no es nuevo. El atacante de 28 años fichó por el Rebaño en 2023, cuando hizo nueve goles en sus primeros tres torneos con Chivas y otros nueve en 32 partidos cuanfo estuvo cedido en el Puebla, antes de volver para el Clausura 2026.
Lo nuevo es la continuidad: le marcó a Santos en la Jornada 4, hizo doblete ante Tijuana en la quinta, se quedó sin gol contra Pachuca y volvió a aparecer frente al San Luis.
Chivas perdió en verano al delantero que le produjo 24 goles en dos torneos, pero el primer candidato para sustituirlo apareció dentro del plantel.
Lo Malo: Atlas frenó en su propia casa
Los Rojinegros llegaron a la Jornada 6 con 12 puntos, después de ganar cuatro de sus primeros cinco partidos: León, Santos, Tigres y Cruz Azul. Estaban entre los principales perseguidores del América y el calendario les entregaba dos encuentros seguidos en su casa, el Jalisco.
Sin embargo, de esos seis puntos sacaron uno. Perdieron 1-3 con Querétaro y una semana más tarde empezaron ganando al Atlante desde el minuto 7, pero al final empataron 1-1.
Con 13 unidades quedaron quintos, rebasados por Chivas y con Toluca y Tijuana también arriba, estos dos últimos con un partido menos. Lo que construyeron en cinco jornadas lo perdieron en las dos que jugaban en casa.
Lo Feo: Juárez igualó el peor arranque de los torneos cortos
La derrota 0-2 ante Pachuca fue la séptima en siete jornadas. Con ella, los Bravos igualaron a los Dorados del Clausura 2016 y al Querétaro del Clausura 2019, los únicos equipos que habían empezado un torneo corto perdiendo sus primeros siete partidos.
Van últimos, con cero puntos, tres goles anotados y 21 recibidos: peor ofensiva y peor defensiva del campeonato.
A pesar de que el banquillo se movió dos veces sin efecto. Pedro Caixinha salió tras la tercera fecha, Salvador Valero tomó el equipo de manera interina y Gustavo Lema fue presentado el 3 de septiembre, para debutar al día siguiente precisamente contra el Pachuca. Tres técnicos en siete jornadas, y la mala racha intacta.
Queda un escalón que Dorados y Querétaro no alcanzaron. Juárez visita a Santos, el segundo pero equipo del semestre en la Jornada 8, y, si pierde, se quedará solo con el peor comienzo en la historia de los torneos cortos: ocho derrotas al hilo.