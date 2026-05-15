Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de las semifinales: Chivas compite, Pumas sobrevive y Mier vuelve a fallar
La ida de las semifinales también confirmaron tendencias que se repitieron en la Liguilla. Chivas encontró respuestas desde la cantera y contragolpes; Pumas volvió a depender de su portero, y en Cruz Azul reapareció el debate sobre el riesgo que representa Kevin Mier.
Lo Bueno: Chivas volvió a responder con un equipo parchado
El Guadalajara volvió a jugar una semifinal con medio equipo fuera. Gabriel Milito no contó con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, concentrados con la selección mexicana, además de Daniel Aguirre, todavía lesionado. Aun así, Chivas salió del Estadio Banorte con un 2-2 que mantiene abierta la serie ante Cruz Azul.
Otra vez el equipo tuvo que improvisar piezas para competir. Cruz Azul llegaba como favorito y durante varios lapsos controló el partido desde la posesión, pero Chivas volvió a encontrar respuestas desde la presión, las transiciones rápidas y los jóvenes. Santiago Sandoval volvió a ser desequilibrante y participó en la jugada del primer gol rojiblanco.
El Guadalajara incluso estuvo cerca de llevarse ventaja a la vuelta. Resistió los momentos de presión celeste, encontró espacios para atacar y volvió a incomodar a un rival con más profundidad de plantel y menos ausencias.
Hace semanas parecía que perder a seis titulares iba a sacar a Chivas de la pelea. Hoy, el equipo sigue vivo y otra vez logró competir en una serie donde llegaba en desventaja desde antes del silbatazo inicial.
Lo Malo: Pumas volvió a depender demasiado de Keylor Navas
Pumas salió vivo de Pachuca más por Keylor Navas que por el funcionamiento colectivo. Otra vez el equipo de Efraín Juárez pasó largos lapsos defendiendo cerca de su área y con muy poca capacidad para sostener el balón lejos de su portería.
La serie recordó demasiado a lo que ya había pasado ante América. Pachuca encontró espacios constantemente con Oussama Idrissi, Kenedy y Enner Valencia, mientras Pumas apenas lograba responder en transición. La presión alta de los Tuzos terminó empujando al líder del Clausura otra vez hacia un partido de resistencia.
Keylor evitó una derrota mucho más amplia desde los primeros minutos. Achicó ante Kenedy, respondió frente a Idrissi y sostuvo al equipo hasta donde pudo. El problema para Pumas es que el patrón empieza a repetirse demasiado: el líder del torneo vuelve a sufrir cuando el rival le impone intensidad y ritmo ofensivo.
La eliminatoria sigue abierta por el 1-0, pero el funcionamiento dejó dudas. Pumas volvió a verse más cómodo sobreviviendo que controlando el partido.
Lo Feo: Kevin Mier volvió a fallar en el momento más importante
Kevin Mier recuperó la titularidad después de superar la lesión que lo dejó fuera gran parte del torneo. Lo hizo incluso después de que Andrés Gudiño resguardara el arco de Cruz Azul durante las primeras 14 jornadas del Clausura 2026. Pero en la semifinal ante Chivas volvió a aparecer el problema que ha acompañado al colombiano desde su llegada: los errores en partidos decisivos.
La apuesta de Cruz Azul por devolverle el puesto quedó expuesta demasiado rápido. En una jugada sin demasiado peligro, Mier no pudo contener un disparo de Ricardo Marín y dejó el balón a placer para que Santiago Sandoval marcara el 1-0 en el Estadio Banorte. La acción terminó condicionando una serie en la que La Máquina llegaba como favorita.
No fue un caso aislado. El estilo que convirtió a Mier en figura en la Liga MX, su juego con los pies, salir lejos del arco y asumir riesgos en la salida, también le ha costado goles y eliminaciones importantes a Cruz Azul. Le pasó ante América en las semifinales del Clausura 2025, en Leagues Cup frente a Philadelphia Union y también en Concachampions contra Seattle Sounders.
El problema para Cruz Azul es que el debate regresó cuando parecía cerrado. Gudiño había respondido durante gran parte del torneo, pero el club decidió devolverle la titularidad a Mier para la Liguilla. Otra vez, en el partido más importante, un error terminó pesando demasiado.