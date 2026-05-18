Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de las semifinales: Huiqui y Cruz Azul, el sufrimiento de Pumas y el golpe para Chivas
Las semifinales del Clausura 2026 dejaron dos equipos finalistas, pero también sensaciones distintas en cada proyecto.
Por un lado, el Cruz Azul encontró estabilidad justo cuando parecía entrar en otra crisis, los Pumas avanzaron otra vez desde el sufrimiento y las Chivas fueron eliminadas en medio de un contexto que terminó por condicionar su Liguilla.
Entre remontadas, series cerradas y planteles golpeados, la antesala de la final dejó mucho más que solo el boleto por el título.
A continuación, Sports Illustrated México te trae Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de las series semifinales.
Lo Bueno: Joel Huiqui y el equilibrio de Cruz Azul
El Cruz Azul encontró estabilidad en el momento más inesperado del torneo. La salida del entrenador Nicolás Larcamón parecía comenzar otra crisis en el club a días de la Liguilla, pero Joel Huiqui entró al quite como interino y se convirtió en la solución para La Máquina.
El conjunto celeste avanzó a la final al eliminar al Atlas, en cuartos, y las Chivas, en semifinales, con un balance invicto en la naciente gestión de Huiqui de tres victorias y un empate en cuatro partidos, además de mostrar una versión mucho más equilibrada para mantener ventajas. Incluso cuando el Guadalajara logró empujar la serie y poner presión en el partido de vuelta, los celestes sotuvieron el control emocional del partido.
El equipo dejó la sensación de haber recuperado algo que había perdido en el cierre del torneo en la racha de nueve partidos sin ganar con Larcamón: solidez competitiva. Huiqui, un ex central formado en el club, le devolvió al conjunto estabilidad defensiva y evitó que el entorno volviera a arrastrarlo a otra crisis en Liguilla.
Lo Malo: Pumas vuelve a avanzar desde el sufrimiento
Los Pumas están en la final, pero las señales de alerta volvieron a aparecer en su serie ante el Pachuca. El equipo de Efraín Juárez volvió a sobrevivir en el límite y otra vez avanzaron gracias a su posición en la tabla, tras un empate 1-1 en el global.
Ante el América, avanzaron al empatar 3-3 ambos partidos. Contra el Pachuca volvieron a igualar el global y necesitaron nuevamente del criterio de posición para obtener el boleto a la serie por el título.
Aunque frente a los Tuzos mostaron una mejor capacidad para sufrir sin depender solo de Keylor Navas, la sensación es la misma: controla largos lapsos de los encuentro, genera volumen ofensivo y pero deja con vida a sus rivales.
La estadística empieza a pesar. Los felinos llegan a la final con apenas una victoria en toda la fase final y ahora enfrentarán un escenario distinto, porque ante el Cruz Azul ya no existirá la ventaja de la tabla. Si el global termina empatado habrá tiempos extra y penales.
Vivir siempre al borde rara vez alcanza para ganar toda una Liguilla.
Lo Feo: Chivas se quedó sin premio en su torneo récord
La eliminación de las Chivas terminó por ser la imagen más triste de las semifinales. El Guadalajara quedó fuera, pero lo hizo después de competir toda la Liguilla sin cinco seleccionados nacionales y además perder a Daniel Aguirre, pilar de su zaga, por lesión en tres de los cuatro partidos.
Aun así eliminó a los Tigres, peleó la serie ante Cruz Azul hasta el último minuto y estuvo cerca de completar otra remontada. Sin embargo, las bajas terminar por pesar y concretar una eliminación.
Las Chivas venían de completar el mejor torneo corto de su historia con 36 puntos, estuvieron entre los líderes de estadísticas ofensivas y contruyeron una base joven que volvió a ilusionar a su afición.
Pero cuando llegó el momento decisivo, el Guadalajara enfrentó las semifinales sin gran parte de la columna vertebral que construyó el torneo récord. Esta vez competir no alcanzó.