Caixinha vuelve a la Liga MX
Bravos de Ciudad Juárez nombró el jueves director técnico al portugués Pedro Caixinha, quien regresa al futbol mexicano tres años después de haber dirigido a Santos Laguna.
El estratega de 55 años llega a Bravos de Ciudad Juárez para ocupar el lugar que dejó el uruguayo Martín Varini, cesado tras la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025.
"Pedro Caixinha es nuevo Director Técnico del Primer Equipo de los Bravos a partir del próximo Clausura 2026 y durante los próximos dos años; además se convertirá en el primer director técnico europeo en dirigir al club juarense en su historia", informó el club mexicano en un comunicado.
Caixinha llega al club mexicano tras haber sido estratega de Santos de Brasil, donde dirigió a Neymar Jr. de enero a abril.
Además de Santos Laguna (2013-2015 y 2022), Caixinha también fue director técnico de Cruz Azul (2018-2019). Con los Guerreros fue campeón en el Clausura 2015, y ganó el Campeón de Campeones y la Copa MX en la temporada 2014-2015. Al frente de la Máquina Celeste conquistó la Copa MX y la Supercopa MX en la temporada 2018-2019.
"Una característica de los equipos de nuestro nuevo entrenador es la competencia con regularidad en instancias finales y partidos importantes, pues Caixinha ha dirigido en seis postemporadas del futbol mexicano donde suma 26 partidos de fase final con un balance de 11 triunfos, 6 empates y 9 derrotas", agregó Bravos de Ciudad Juárez.
En su trayectoria, Caixinha ha dirigido a clubes como UD Leira, Clube Desportivo Nacional, Al-Gharafa, Rangers de Escocia, Al-Shabab, Talleres de Córdoba, RB Bragantino y Santos. (Reuters)