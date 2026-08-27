Cancún FC sólo ha invertido 10% de lo que planea para los próximos años
Giovanni Solazzi calculó que el Cancún FC apenas ha gastado 10 por ciento de lo que Blue Crow Sports Group quiere destinar al club en los próximos cuatro o cinco años. El resto, un estadio nuevo e infraestructura deportiva, está detenido mientras no exista certeza sobre la posibilidad de ascender.
Blue Crow compró al Cancún FC en 2021 dentro de una estrategia que después llevó al grupo estadounidense a invertir también en Europa. Actualmente mantiene al Le Havre de Francia y este año vendió su participación mayoritaria en el Leganés, al que acompañó en el ascenso de Segunda División a LaLiga. También ha tenido inversiones en Chequia y Emiratos Árabes Unidos.
Ese recorrido ayuda a entender la postura de Solazzi: Blue Crow ya tuvo en Europa un club que ascendió deportivamente a Primera División, mientras en México mantiene detenida una inversión mayor hasta que vuelva a existir esa posibilidad.
"Creemos en la plaza de Cancún, en la marca de Cancún y en el potencial de crear una de las marcas más importantes de México. Le hemos invertido el 10 por ciento de lo que queremos invertir en los próximos cuatro o cinco años, porque queremos construir un estadio nuevo y construir infraestructura deportiva. Sin embargo, necesitamos poder ascender para justificar ese tipo de inversión", explicó el presidente del equipo en entrevista con Sports Illustrated México.
El Cancún FC forma parte además de los clubes de la Liga de Expansión que llevaron ante el TAS la suspensión del ascenso y posteriormente mantuvieron abierta la disputa por su regreso.
Los 2,000 lugares que todavía le faltan
Cuando se le preguntó qué le han señalado que no cumple para poder subir a la Liga MX, el dirigente respondió que no ha recibido una explicación concreta sobre algún requisito pendiente.
"Nada. Es muy difícil decir que no tenemos algo. No sé si pueden ser los 2,000 lugares que nos faltan para los 20,000, pero ahora ni Juárez tiene 20,000 y yo creo que hasta la Liga MX bajó a 15,000. Entonces, en realidad, yo creo que tenemos más o menos todo", agregó.
Después mencionó la única carencia que identificó: los 2,000 lugares que al estadio le faltan para llegar a 20,000.
"Capaz que tengo que mejorar mi área de hospitalidad para cuando lleguen los dueños de Primera División. Puede ser, con mucho gusto; son cosas pequeñas, cosas que se hacen, pero la base la tenemos", matizó.
Cuestionado sobre si su estructura está al nivel de clubes como Juárez, Puebla o San Luis, que suelen tener de los presupuestos más bajos en Liga MX, el empresario italiano contestó: "Yo creo que sí estamos a ese nivel, sin duda".
Añadió que Puebla tiene un estadio muy lindo, que Juárez ha invertido mucho dinero y que las tres plazas merecen jugar en Liga MX, igual que Cancún.
"No es un tema de lo que nos falta, no es un tema de propiedad. Es simplemente un tema de que no quieran abrir espacio a la Liga MX; se quieren vender los pocos equipos que hay en un mercado cerrado", sostuvo.
Lo que ya construyó Cancún
Las fuerzas básicas no existían cuando llegó la nueva administración. Hoy, según Solazzi, entre tres y cuatro futbolistas del primer equipo salieron de ahí, y el club vendió jugadores formados en casa al Toluca.
La estructura administrativa supera las 50 personas. El directivo dijo además que el mantenimiento convirtió la cancha en una de las mejores del país y que la marca vende camisetas hasta en Nueva Zelanda.
Solazzi consideró que la falta de una ruta de ascenso ha afectado patrimonialmente a los clubes que invirtieron bajo la expectativa de competir por un lugar en Primera División.
"Nosotros compramos una franquicia con derecho de ascenso. Obviamente necesitamos la Primera División para que haya un retorno de la inversión y el equipo pueda crecer. Si tienes una franquicia con derecho a ascenso, tú no puedes cancelar de repente el derecho a ascender, a entrar en un mercado, porque creas un daño patrimonial muy importante", señaló.
Para explicar que esas inversiones también fortalecieron el valor de las instituciones, puso como ejemplo a los Mineros: tres millones de dólares en una ciudad deportiva y medio millón más en el estadio de Zacatecas.
"Yo creo que Cancún es algo muy parecido: hemos creado una marca que vende playeras hasta Nueva Zelanda y ya es una marca reconocida en el futbol", afirmó.
Solazzi dijo que el laudo del TAS sólo avaló seis temporadas sin ascenso y que ese periodo ya terminó. Por eso el Cancún FC mantiene como objetivo ganar el torneo para estar en posición de subir en junio o julio.
"El ascenso tiene que regresar este año. Nosotros estamos enfocados en ganar este torneo para poder ascender en junio o julio. Ahora miramos sólo a esta temporada; empezamos mal, pero ya llegamos con dos triunfos y la idea es mirar de aquí a julio para que el equipo pueda subir a Primera División", concluyó.